Pressestimme: 't-online' zu Habecks Rückzug aus der Politik

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Habecks Rückzug aus der Politik:

"Die Art und Weise von Robert Habecks Abgang zeigt: Der 55-Jährige ist ein schlechter Verlierer. Sein vergifteter Abschied zeugt von schlechtem Stil. Er bestätigt damit allerdings, was er selbst sagt: Ein Habeck in der zweiten Reihe wäre kein Gewinn für die Politik und die Debattenkultur in Deutschland. Warum Habeck seinen Abschied aus dem Berliner Politikbetrieb dazu nutzt, geradezu mit Schaum vorm Mund gegen Julia Klöckner nachzutreten, bleibt ein Rätsel. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekommt sein Fett weg, ihm wirft Habeck 'fetischhaftes Wurstgefresse' vor. Mit solchen Verbalattacken trägt Habeck zu dem bei, was er selbst beklagt: einer Polarisierung in Deutschland."/yyzz/DP/stw