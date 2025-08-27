Werbung ausblenden

Regierung plant stärkere Cyberabwehr

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat ein entschiedeneres Vorgehen gegen Sicherheitsbedrohungen im digitalen Raum angekündigt. Wie Regierung und Bundesinnenministerium mitteilten, beschloss das Kabinett entsprechende Eckpunkte zur Erhöhung der Cybersicherheit.

Das Innenministerium plant demnach, bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf vorzulegen, der den Sicherheitsbehörden mehr Cyberabwehrbefugnisse gibt. Außerdem sollen der zivile und militärische Bereich besser zusammenarbeiten. Dafür sind gemeinsame Übungen von Bundesinnenministerium und Bundesverteidigungsministerium geplant. Erarbeitet werden sollen daneben Grundlagen für einen sogenannten Cyber-Dome. Dabei geht es um eine automatisierte Abwehr von Angriffen im Netz.

Täglich gebe es Cyberangriffe auf Unternehmen und Verwaltung, sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). "Hybride Bedrohungen nehmen bei der aktuellen geopolitischen Lage zu. Angesichts dieser angespannten Bedrohungslage müssen wir unsere Resilienz und Reaktionsfähigkeit ausbauen."/jr/DP/stw

