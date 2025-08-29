Deutsch-französische Beratungen über Wirtschaft und Sicherheit

TOULON (dpa-AFX) - Zum deutsch-französischen Ministerrat kommen die Regierungen beider Länder am Freitag an der Côte d'Azur zusammen. Geleitet werden die Regierungsberatungen in der Küstenstadt Toulon von Kanzler Friedrich Merz und Präsident Emmanuel Macron. Im Mittelpunkt sollen die Wirtschafts- und Sicherheitspolitik stehen. Es ist das erste deutsch-französische Treffen in diesem Format seit dem Regierungswechsel in Berlin.

Zur Vorbereitung der Beratungen, an denen jeweils zehn Ministerinnen und Minister aus beiden Ländern teilnehmen, wollten sich Merz und Macron bereits am Donnerstagabend in dessen Sommerresidenz Fort de Brégançon an der Côte d'Azur treffen. Die Beratungen werden von einer tiefen Regierungskrise in Frankreich überschattet. Premier François Bayrou will am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Erwartet wird der Fall der Regierung.

Am Nachmittag tagt dann der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat, bei dem über die Herstellung von Waffensystemen in Europa sowie deutsch-französische Rüstungsvorhaben gesprochen wird. Nachdem die deutsch-französische Zusammenarbeit unter Merz' Vorgänger Olaf Scholz oft holprig verlaufen war, setzt man in Paris nun auf einen "deutsch-französischen Neustart"./evs/DP/stw