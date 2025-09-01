Werbung ausblenden

Original-Research: CEL-SCI Corporation (von First Berlin Equity Research GmbH...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: CEL-SCI Corporation - from First Berlin Equity Research
GmbH

01.09.2025 / 13:38 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to CEL-SCI Corporation

     Company Name:                CEL-SCI Corporation
     ISIN:                        US1508376076

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        01.09.2025
     Target price:                USD 60
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on CEL-SCI
Corporation (ISIN: US1508376076). Analyst Christian Orquera reiterated his
BUY rating and decreased the price target from USD 186.00 to USD 60.00.

Abstract:
CEL-SCI Corporation is approaching a pivotal commercial inflection point in
2025. In mid-August, the company (1) filed for a Breakthrough Medicine
Designation (BMD) with the Saudi Food & Drug Authority (SFDA) for Multikine,
its lead immunotherapy for head and neck cancer (HNSCC). Approval could be
granted within ~60 days-potentially by mid-to-late October-paving the way
for early commercialisation in Saudi Arabia. (2) CEL-SCI also signed an MOU
with Dallah Pharma, part of the prestigious Dallah Healthcare Group. As one
of Saudi Arabia's leading pharmaceutical companies, Dallah offers the
regulatory expertise, government access, and nationwide reach needed to
maximise Multikine's sales potential. Partnering with a company of Dallah's
calibre strongly validates Multikine's value and commercial promise. In
parallel, the US FDA has approved the protocol for CEL-SCI's confirmatory
registration study in HNSCC, positioning the trial to start in CY H2 2025,
subject to funding (FBe: USD30m). On the financial side, CEL-SCI raised
USD12.6m in CY H1 2025 plus additional USD15.9m in July/August and executed
a 1-for-30 reverse split to maintain NYSE compliance. The financial position
has improved slightly as the cash runway has been extended until
approximately summer 2026. Importantly, the Saudi commercialisation is
expected to open doors for further funding. We have updated our SOTP model
to incorporate the Saudi opportunity, reflect the effect of the reverse
stock split and the significantly higher projected dilution due to the
current low share price, resulting in a price target of USD 60.00
(previously USD 6.20 pre-split, or USD 186 post-split). We view CEL-SCI as a
unique, substantially de-risked immuno-oncology play with multiple value
catalysts ahead in 2025. We maintain our BUY rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CEL-SCI Corporation
(ISIN: US1508376076) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 186,00 auf USD 60,00.

Zusammenfassung:
Die CEL-SCI Corporation steht kurz vor einem entscheidenden kommerziellen
Wendepunkt im Jahr 2025. Mitte August beantragte das Unternehmen (1) bei der
saudischen Lebens- und Arzneimittelbehörde (SFDA) eine Breakthrough Medicine
Designation (BMD) für Multikine, seine führende Immuntherapie für Kopf- und
Halskrebs (HNSCC). Die Zulassung könnte innerhalb von etwa 60 Tagen -
möglicherweise Mitte bis Ende Oktober - erteilt werden und den Weg für eine
frühe Vermarktung in Saudi-Arabien ebnen. (2) CEL-SCI unterzeichnete
außerdem eine Absichtserklärung mit Dallah Pharma, einem Unternehmen der
renommierten Dallah Healthcare Group. Als eines der führenden
pharmazeutischen Unternehmen Saudi-Arabiens verfügt Dallah über die
regulatorische Kompetenz, den Zugang zu den Behörden und die landesweite
Reichweite, die für die Maximierung des Umsatzpotenzials von Multikine
erforderlich sind. Die Partnerschaft mit einem Unternehmen vom Kaliber
Dallahs unterstreicht den Wert und das kommerzielle Potenzial von Multikine.
Parallel dazu hat die US-Zulassungsbehörde FDA das Protokoll für die
bestätigende Zulassungsstudie von CEL-SCI bei HNSCC genehmigt, so dass die
Studie vorbehaltlich der Finanzierung (FBe: USD 30 Mio.) im zweiten Halbjahr
2025 beginnen kann. Auf der finanziellen Seite hat CEL-SCI in CY H1 2025 USD
12,6 Mio. und im Juli/August weitere USD 15,9 Mio. aufgenommen und einen
Reverse Split im Verhältnis 1:30 durchgeführt, um die NYSE-Konformität zu
wahren. Die Finanzlage hat sich leicht verbessert, da die
Liquiditätsreichweite bis etwa Sommer 2026 erweitert wurde. Wichtig ist,
dass die Kommerzialisierung in Saudi-Arabien voraussichtlich weitere
Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen wird. Wir haben unser SOTP-Modell
aktualisiert, um die Chancen in Saudi-Arabien zu berücksichtigen, die
Auswirkungen der Aktienzusammenlegung widerzuspiegeln und die aufgrund des
derzeit niedrigen Aktienkurses deutlich höhere prognostizierte Verwässerung
zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein Kursziel von 60,00 USD (zuvor
6,20 USD vor der Zusammenlegung bzw. 186 USD nach der Zusammenlegung). Wir
betrachten CEL-SCI als ein einzigartiges, weitgehend risikoreduziertes
Unternehmen im Bereich der Immunonkologie mit mehreren Wertkatalysatoren für
das Jahr 2025. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e50ff7ce5952086f292dedb581d049d1

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2191440 01.09.2025 CET/CEST

