Original-Research: CEL-SCI Corporation (von First Berlin Equity Research GmbH...

^ Original-Research: CEL-SCI Corporation - from First Berlin Equity Research GmbH 01.09.2025 / 13:38 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to CEL-SCI Corporation Company Name: CEL-SCI Corporation ISIN: US1508376076 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 01.09.2025 Target price: USD 60 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on CEL-SCI Corporation (ISIN: US1508376076). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 186.00 to USD 60.00. Abstract: CEL-SCI Corporation is approaching a pivotal commercial inflection point in 2025. In mid-August, the company (1) filed for a Breakthrough Medicine Designation (BMD) with the Saudi Food & Drug Authority (SFDA) for Multikine, its lead immunotherapy for head and neck cancer (HNSCC). Approval could be granted within ~60 days-potentially by mid-to-late October-paving the way for early commercialisation in Saudi Arabia. (2) CEL-SCI also signed an MOU with Dallah Pharma, part of the prestigious Dallah Healthcare Group. As one of Saudi Arabia's leading pharmaceutical companies, Dallah offers the regulatory expertise, government access, and nationwide reach needed to maximise Multikine's sales potential. Partnering with a company of Dallah's calibre strongly validates Multikine's value and commercial promise. In parallel, the US FDA has approved the protocol for CEL-SCI's confirmatory registration study in HNSCC, positioning the trial to start in CY H2 2025, subject to funding (FBe: USD30m). On the financial side, CEL-SCI raised USD12.6m in CY H1 2025 plus additional USD15.9m in July/August and executed a 1-for-30 reverse split to maintain NYSE compliance. The financial position has improved slightly as the cash runway has been extended until approximately summer 2026. Importantly, the Saudi commercialisation is expected to open doors for further funding. We have updated our SOTP model to incorporate the Saudi opportunity, reflect the effect of the reverse stock split and the significantly higher projected dilution due to the current low share price, resulting in a price target of USD 60.00 (previously USD 6.20 pre-split, or USD 186 post-split). We view CEL-SCI as a unique, substantially de-risked immuno-oncology play with multiple value catalysts ahead in 2025. We maintain our BUY rating. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CEL-SCI Corporation (ISIN: US1508376076) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 186,00 auf USD 60,00. Zusammenfassung: Die CEL-SCI Corporation steht kurz vor einem entscheidenden kommerziellen Wendepunkt im Jahr 2025. Mitte August beantragte das Unternehmen (1) bei der saudischen Lebens- und Arzneimittelbehörde (SFDA) eine Breakthrough Medicine Designation (BMD) für Multikine, seine führende Immuntherapie für Kopf- und Halskrebs (HNSCC). Die Zulassung könnte innerhalb von etwa 60 Tagen - möglicherweise Mitte bis Ende Oktober - erteilt werden und den Weg für eine frühe Vermarktung in Saudi-Arabien ebnen. (2) CEL-SCI unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung mit Dallah Pharma, einem Unternehmen der renommierten Dallah Healthcare Group. Als eines der führenden pharmazeutischen Unternehmen Saudi-Arabiens verfügt Dallah über die regulatorische Kompetenz, den Zugang zu den Behörden und die landesweite Reichweite, die für die Maximierung des Umsatzpotenzials von Multikine erforderlich sind. Die Partnerschaft mit einem Unternehmen vom Kaliber Dallahs unterstreicht den Wert und das kommerzielle Potenzial von Multikine. Parallel dazu hat die US-Zulassungsbehörde FDA das Protokoll für die bestätigende Zulassungsstudie von CEL-SCI bei HNSCC genehmigt, so dass die Studie vorbehaltlich der Finanzierung (FBe: USD 30 Mio.) im zweiten Halbjahr 2025 beginnen kann. Auf der finanziellen Seite hat CEL-SCI in CY H1 2025 USD 12,6 Mio. und im Juli/August weitere USD 15,9 Mio. aufgenommen und einen Reverse Split im Verhältnis 1:30 durchgeführt, um die NYSE-Konformität zu wahren. Die Finanzlage hat sich leicht verbessert, da die Liquiditätsreichweite bis etwa Sommer 2026 erweitert wurde. Wichtig ist, dass die Kommerzialisierung in Saudi-Arabien voraussichtlich weitere Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen wird. Wir haben unser SOTP-Modell aktualisiert, um die Chancen in Saudi-Arabien zu berücksichtigen, die Auswirkungen der Aktienzusammenlegung widerzuspiegeln und die aufgrund des derzeit niedrigen Aktienkurses deutlich höhere prognostizierte Verwässerung zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein Kursziel von 60,00 USD (zuvor 6,20 USD vor der Zusammenlegung bzw. 186 USD nach der Zusammenlegung). Wir betrachten CEL-SCI als ein einzigartiges, weitgehend risikoreduziertes Unternehmen im Bereich der Immunonkologie mit mehreren Wertkatalysatoren für das Jahr 2025. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e50ff7ce5952086f292dedb581d049d1