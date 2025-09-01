Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Russland und China

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Russland und China:

"Russland isoliert? Von wegen! Genau diese Botschaft werden die Fotos und Filme aus dem Reich der Mitte in den kommenden Tagen transportieren: Putin im Kreise von rund 20 Amtskollegen beim Gipfel der SCO - einer Art Gegen-Nato. Putin mit den mächtigen Staatschefs von China und Indien. Putin bei der Militärparade in Peking. Was diese Bilder zugleich sagen ist: Es geht auch prima ohne Euch, Amerika und Europa."/yyzz/DP/he