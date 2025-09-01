Werbung ausblenden

Spahn und Miersch überraschend gemeinsam in der Ukraine

dpa-AFX · Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen, Jens Spahn (CDU/CSU) und Matthias Miersch (SPD), sind zu einem gemeinsamen Solidaritätsbesuch in der von Russland angegriffenen Ukraine eingetroffen. In der Hauptstadt Kiew wollen sie im Laufe des Tages Gespräche über die weitere deutsche Unterstützung der Ukraine und die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges führen./mfi/DP/zb

