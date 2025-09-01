Werbung ausblenden

Studie: Firmen informieren vor Ausbildung zu wenig

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Informationsbedarf

Gütersloh (dpa) - Unternehmen könnten bei angehenden Auszubildenden mit attraktiven Angeboten punkten. Aber viele Firmen erfüllen nach einer gemeinsamen Studie von Bertelsmann Stiftung und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nicht den Informationsbedarf von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern.

So geben 95 Prozent der befragten jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren an, dass ihnen Informationen zur Ausbildungsvergütung wichtig sind, wie die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh mitteilte. Demgegenüber stellen aber nur 60 Prozent der befragten Firmen diese vor einem Bewerbungsgespräch auch bereit.

Neun von zehn Befragten wünschen sich Informationen über den Ablauf des Bewerbungsverfahrens. Aber auch hier gibt es eine Lücke zwischen dem, was die Firmen bieten und wie sie darüber informieren. Neun von zehn Unternehmen bieten einfache Bewerbungsverfahren an. Aber etwas weniger als die Hälfte informiert die Bewerber dazu vorab.

Mehr Orientierung in der Schule oder durch Praktika?

Wenn Lehrstellen unbesetzt blieben, liege das vor allem an mangelnder Orientierung für die potenziellen Bewerber, teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer mit. «Hier gilt es vor allem während der letzten Schuljahre anzusetzen.» Berufsorientierung müsse in der Schule verpflichtend sein, und die Unternehmen möglichst stark daran beteiligt werden. Zudem müssten Betriebe stärker Unterstützungsangebote zur Ausbildung junger Menschen mit Förderbedarf nutzen.

Jugendliche müssten sich vor einer Ausbildung ausprobieren können, sagte dagegen Bernd Fitzenberger, der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, der Hörfunkwelle Bayern 2. «Wir müssen einfach viel besser darin werden, Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen, auch mal Schnupperpraktika zu machen oder auch längere Praktika, die dann auch besprochen werden und die auf die individuelle Situation der Jugendlichen und Betriebe zugeschnitten sind.»

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Continental, Schäffler und Co.
Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteilegestern, 07:35 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Autozulieferer verlieren Marktanteile
Studie des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen
China baut Weltmarktanteile zulasten von Deutschland aus28. Aug. · Reuters
China baut Weltmarktanteile zulasten von Deutschland aus
Studie: Firmen informieren vor Ausbildung zu wenigheute, 05:30 Uhr · dpa-AFX
Studie: Drei Viertel der Krankenhäuser in den roten Zahlen29. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP/Studie: Drei Viertel der Krankenhäuser in den roten Zahlen29. Aug. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden