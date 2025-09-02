Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges/Mot-clé supplémentaire

Die Vaudoise wächst in der Deutschschweiz und eröffnet in Bern-Wankdorf einen neuen Hub



Bern, 2. September 2025 – Die Vaudoise Versicherungen, eines der führenden Versicherungsunternehmen in der Schweiz, braucht mehr Platz und zieht in Bern-Wankdorf an einen grösseren Standort. Der Umzug erfolgt im Rahmen der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in der Deutschschweiz. Die nachhaltig gebauten Räumlichkeiten in einem boomenden Ökoquartier werden den weiteren Wachstumsambitionen der Vaudoise gerecht und bieten zudem ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden.

Am neuen Standort bündelt die Vaudoise insbesondere für die Deutschschweiz zuständige Teams aus der Abteilung Leistungen Personenversicherungen Nichtleben, dem Departement P&C und Animalia. Hinzu kommen verschiedene weitere Teams, die ortsungebunden arbeiten. Gleichzeitig entsteht in Bern-Wankdorf neben dem Hauptsitz in Lausanne so ein weiterer Hub, den alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe nutzen können – sei es als Arbeitsplatz, für Schulungen oder für Sitzungen.



Der Umzug hat verschiedene Gründe: Einerseits wurde es in den alten Büros in Bern-Wankdorf schlicht zu eng. Angesichts der soliden Wachstumsdynamik in der Deutschschweiz hat sich auch das für diesen Landesteil zuständige Leistungszentrum in den letzten Jahren stark entwickelt, sowohl beim Personal als auch hinsichtlich neuer Verantwortlichkeiten. Anderseits will sich die Vaudoise mit diesem Schritt in der Region strategisch noch stärker verankern und ihre Präsenz in der Deutschschweiz weiter ausbauen. Schliesslich ermöglicht es der neue Standort, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, Synergien zwischen den verschiedenen Teams besser zu nutzen und so die Effizienz und den Zusammenhalt zu stärken.Wohlbefinden und Leistung unter einem Dach Der Standort mit einer Fläche von 2 000 m² fasst zwischen 105 und 120 Arbeitsplätze und bietet Platz für 180 Mitarbeitende. Das Bürokonzept wird modernen Arbeitsweisen gerecht und folgt den Worksmart-Grundsätzen der Vaudoise. Ergonomische, modulare und nachhaltige Möbel, flexible und vielseitig nutzbare Räume: Alles wurde so konzipiert, um unterschiedlichen Bedürfnissen der Teams zu entsprechen und eine reibungslose Arbeitsdynamik zu fördern. Die Räumlichkeiten verbinden Komfort mit einer Umgebung, die zu Agilität, Leistung, Austausch und Innovation anregt. Sie sind um verschiedene Funktionen herum organisiert: Arbeits- und Kollaborationsbereiche, Telefonkabinen oder Pods für Kurzmeetings, flexible Sitzungsräume sowie Räume für Geselligkeit und Entspannung, darunter ein Fitnessraum. «Unser Ziel ist klar: Der Standort Wankdorf soll in einem sich ständig verändernden Arbeitsmarkt attraktiv sein und die Mitarbeiterbindung steigern», betont Kristel Rouiller, HR-Direktorin der Vaudoise Versicherungen.Engagement für die Nachhaltigkeit Das Gebäude, in welchem sich das neue Vaudoise Büro befindet, entspricht «SNBS Gold»-Standards. Diese stehen mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Vaudoise und dem Ziel, den CO2-Fussabdruck zu reduzieren, im Einklang. «Für das Büro haben wir den Schwerpunkt auf die Flächenoptimierung, das Ressourcenmanagement und den Einsatz nachhaltiger Materialien gelegt, um ein umweltfreundliches und angenehmes Umfeld für alle Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen», erklärt Olivier Dessauges, Leiter Corporate Real Estate bei den Vaudoise Versicherungen. Und: Die Räumlichkeiten sind nicht nur für Mitarbeitende angenehm. Die Mitarbeitenden von Animalia – dem zur Vaudoise gehörenden Spezialisten für Tierversicherungen – können ihren Hund mit zur Arbeit bringen. Dadurch soll eine gemütliche und integrative Atmosphäre entstehen. Gleichzeitig entspricht dies der Mission und den Werten von Animalia, das Wohlbefinden von Menschen und Tieren in den Vordergrund zu stellen.



Fotos der neuen Büros finden Sie hier. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.



Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch

Olivier Dessauges, Abteilungsleiter Corporate Real Estate, 021 618 83 93, odessauges@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025–2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

