EQS-News: SBF AG entwickelt individuelle Leuchtensteuerung für Schienenfahrzeuge

SBF AG entwickelt individuelle Leuchtensteuerung für Schienenfahrzeuge Leipzig, 2. September 2025 –Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat die eigenen Lösungen für die intelligente Leuchtensteuerung für Schienenfahrzeuge auf ein neues Niveau gehoben. Eine bidirektionale Steuerung ermöglicht die direkte und individuelle Steuerung der Leuchten und gibt detaillierte Einblicke in den Status der Leuchten.



„Mit dieser Entwicklung setzen wir erneut technologische Maßstäbe für den modernen Schienenverkehr. Wir liefern ein Produkt, das punktgenau auf die Anforderungen international führender Zughersteller zugeschnitten ist“, erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG. „Unsere Lösung steigert den Mehrwert für Hersteller und Fahrgäste gleichermaßen – durch höhere Betriebssicherheit, präzisere Steuerung und optimalen Komfort.“



Mit der neuen bidirektionalen Steuerung bieten sich vielfältige neue Möglichkeiten. Jede Leuchte kann nun individuell Signale empfangen und in Echtzeit Daten wie Helligkeit, Temperatur, Einschaltdauer und eventuelle Störungen zurück an die zentrale Steuerung senden. Mit Hilfe von Sensorik und individuellen Schaltszenarien je Leuchteinheit reagiert das System auf innere und äußere Einflüsse. Dies ermöglicht eine gezielte Adressierung und Analyse, präventive Wartung, eine optimierte Betriebsführung sowie eine Steigerung der Energieeffizienz.



Die modulare, flexibel bedienbare Technologie erfüllt die wachsenden Ansprüche globaler Zughersteller und unterstützt die nächste Generation vernetzter Schienenfahrzeuge. Die Steuerung funktioniert zudem über Webinterfaces und Browser, sodass eine flexible Steuerung auch über mobile Geräte möglich ist. Damit unterstreicht SBF die Rolle als technologischer Innovationsführer im Schienenverkehr.



In Projekten wie dem Hochgeschwindigkeitszug EC 250 „SMILE“ für Stadler in der Schweiz setzt SBF bereits intelligente Leuchtensteuerung ein. Bisher sendete die Steuerung Signale an ganze Leuchtensysteme. Mit der Weiterentwicklung bieten sich nun weitere Potenziale, beispielsweise für eine individuelle Steuerung sowie effizientere und kostengünstigere Wartung.





Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystem-en „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.





Unternehmenskontakt: SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt: Kirchhoff Consult GmbH

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

