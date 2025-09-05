Europäischer Tech-Star

Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna

onvista · 05.09.2025, 15:00 Uhr Uhr

2025 ist ein Jahr fulminanter Börsengänge - dabei glänzen vor allem Tech-Firmen aus den USA. Mit Klarna geht nun ein europäisches Fintech an die Börse. Was ist von dem Zahlungsdienstleister zu erwarten?