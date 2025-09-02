IRW-News: Hannan Metals Limited: Hannan erweitert die Fläche des Goldvorkommens Previsto um 2,1 km

IRW-PRESS: Hannan Metals Limited: Hannan erweitert die Fläche des Goldvorkommens Previsto um 2,1 km

02. SEPTEMBER 2025 - Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate-update-valiente-drill-results-available-shortly/ -) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) freut sich, die Identifizierung einer neuen Goldzone in Honda Creek bekannt zu geben, die sich 1,3 km bis 2,1 km süd-südwestlich des Previsto Central-Prospekts in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Valiente-Projekt in Peru befindet.

Wichtige Punkte:

1. Bedeutende neue Goldzone identifiziert: In Honda Creek, 1,3 km bis 2,1 km süd-südwestlich des Prospektionsgebiets Previsto Central, wurde eine bedeutende 2 km x 0,8 km große Zone mit Goldanomalien entdeckt. Bei Honda Creek ergaben Gesteinsproben bis zu 0,92 g/t Au und Bodenproben bis zu 0,70 g/t Au, was eine bedeutende Erweiterung der bekannten mineralisierten Fläche über Previsto Central hinaus darstellt.

2. Goldkonzentriertes System in sedimentären Wirtsgesteinen: Die Zone Honda Creek weist eine ausschließlich goldhaltige Mineralisierung auf (alle Proben < 500 ppm Cu), die vorwiegend in den Kalkstein- und Schluffsteinformationen der Chonta-Formation mit kleinen verstreuten Intrusionen vorkommt. Dies deutet auf einen anderen Mineralisierungsstil hin, der das alkalische, intrusiv beherbergte epithermale System bei Previsto Central ergänzt, das 1,3 km bis 2,1 km nordnordöstlich liegt.

3. Umfangreiche Oberflächenproben bestätigen Mineralisierung: Systematische Probenahmen bestätigen weit verbreitete Goldanomalien über das gesamte 1,6 km² große Gebiet.

4. Strategische Erweiterung des distriktweiten Systems: Die Entdeckung von Honda Creek erweitert das größere mineralisierte System von Previsto auf eine Streichlänge von über 5 km, was das distriktweite Potenzial dieses aufstrebenden Goldcamps unterstreicht und mehrere Explorationsvektoren für zukünftige Bohrziele bietet.

5. Bestätigung des Explorationsmodells über Porphyr-Wirtsgesteine hinaus: Die Identifizierung einer Goldmineralisierung in sedimentären Gesteinen der Chonta-Formation zeigt, dass sich die Mineralisierung über die K-Feldspat-Porphyr-Wirtszonen hinaus erstreckt, wodurch sich das aussichtsreiche Gebiet innerhalb des 1.002 km² großen Landpakets des Unternehmens erheblich vergrößert.

Michael Hudson, CEO, erklärt: Die ersten Ergebnisse aus dem neuen Gebiet Honda Creek stellen eine bedeutende Erweiterung unseres Previsto-Goldsystems dar. Die Entdeckung dieser ausgedehnten 2.000 m x 800 m großen Goldzone in überwiegend sedimentären Wirtsgesteinen, die sich von unserer alkalischen epithermalen Mineralisierung in Previsto Central unterscheidet, zeigt, dass wir es mit einem mehrphasigen, distriktweiten Goldsystem zu tun haben.

Die ausschließlich aus Gold bestehende Signatur und das Kalkstein-Muttergestein deuten auf das Potenzial für Karbonat-Ersatz- oder sedimentäre Goldmineralisierungen hin, was unserem Explorationsmodell eine völlig neue Dimension verleiht. Mit Oberflächenproben, die in diesem riesigen Gebiet bis zu 0,92 g/t Au ergeben, sehen wir die Anzeichen für die Entstehung eines bedeutenden Golddistrikts. Diese Entdeckung, zusammen mit unserem fortschreitenden Bohrprogramm in Belen und der systematischen Erweiterung in Previsto Central, positioniert Hannan an der Spitze einer der spannendsten neuen Goldfronten Perus.

Wir sehen hier eine riesige Chance, ein wahres Meer aus Gold erschließen zu können. Unsere nächsten Explorationskampagnen konzentrieren sich strategisch auf unsere hochgradigen Gebiete, in denen Probenahmen 26,0 m mit 5,4 g/t Au ergeben haben, und sind speziell darauf ausgerichtet, bekannte Zonen zu erweitern und systematisch hochgradige Mineralisierungstrends innerhalb dieses aufstrebenden Goldgebiets zu identifizieren (Abbildung 2).

Technische Diskussion

Goldmineralisierung Honda Creek

Das Gebiet Honda Creek stellt eine neue Goldentdeckung dar, die sich 1.300 m bis 2.100 m süd-südwestlich der hochgradigen Goldzone Previsto Central befindet. Dieser Fund erweitert die bekannte mineralisierte Fläche des größeren Previsto-Distrikts erheblich und führt eine potenziell andere Art der Goldmineralisierung in das Projekt ein.

Geologische Lage und Art der Mineralisierung

Im Gegensatz zum alkalischen epithermalen System mit K-Feldspat-Porphyr in Previsto Central befindet sich die Zone Honda Creek überwiegend in der Chonta-Formation, die aus Kalkstein- und Schluffsteinformationen mit vereinzelten kleinen Intrusionskörpern besteht. Diese geologische Lage lässt Folgendes vermuten:

- Karbonat-Ersatz-Mineralisierung, bei der goldhaltige Flüssigkeiten bevorzugt günstige Kalksteinhorizonte ersetzt haben

- Sediment-beherbergte Goldsysteme ähnlich den Carlin-artigen Lagerstätten

- Kontaktbezogene Mineralisierung in Verbindung mit den kleinen Intrusionskörpern, die über das gesamte Gebiet verstreut sind

Die ausschließlich auf Gold ausgerichtete Mineralisierung, bei der alle Gesteinsproben weniger als 500 ppm Kupfer enthalten, unterscheidet diese Zone von typischen porphyrischen Systemen und deutet auf ein goldspezifisches Mineralisierungsereignis hin.

Probenahmeergebnisse und Verteilung

Das systematische Probenahmeprogramm bei Honda Creek hat eine bedeutende 2.000 m x 800 m große Zone mit Goldanomalien durch mehrere Probenahmetypen definiert:

Gesteinsproben: 81 Gesteinsproben, die in der gesamten Zone entnommen wurden, ergaben Goldwerte zwischen 0,002 g/t und 0,92 g/t Au mit einem Durchschnittswert von 0,09 g/t Au. Die Verteilung der anomalen Proben über das gesamte Gebiet deutet eher auf eine weit verbreitete Mineralisierung als auf vereinzelte Vorkommen hin.

Kanalproben: Vier Kanalproben (CH16701, CH16719, CH16721, CH16724) mit einer Gesamtlänge von 11,9 m wurden entnommen, um die Kontinuität der Mineralisierung zu testen. Obwohl diese Kanäle niedrigere Gehalte (0,03 bis 0,14 g/t Au) ergaben, bestätigen sie die weit verbreitete Natur der Goldmineralisierung über verschiedene strukturelle Ausrichtungen hinweg.

Boden-Geochemie: 26 Bodenproben ergaben anomale Goldwerte zwischen 0,03 g/t und 0,70 g/t Au mit einem Durchschnitt von 0,12 g/t Au. Der erhöhte Goldgehalt in den Böden dieses großen Gebiets liefert starke Hinweise auf eine darunter liegende Grundgesteinsmineralisierung und definiert klare Vektoren für die weitere Exploration.

Auswirkungen auf das Potenzial des Bezirks

Die Entdeckung von Honda Creek erhöht das Potenzial des Großraums Previsto auf Bezirksebene erheblich, indem sie

1. die mineralisierte Fläche vom bekannten 3 km x 3 km großen Gebiet in Previsto Central auf ein Gebiet mit einer Streichlänge von über 5 km erweitert

2. mehrere Mineralisierungsarten innerhalb eines einzigen Distrikts nachweist und damit das Potenzial für mehrere Lagerstättentypen erhöht

3. das Explorationsmodell in sedimentären Wirtsgesteinen validiert und das prospektive Gebiet innerhalb des Landpakets von Hannan dramatisch erweitert

Nächste Schritte bei Honda Creek

Das Unternehmen plant, die Entdeckung Honda Creek durch folgende Maßnahmen voranzutreiben:

- Detaillierte geologische Kartierung, um die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung zu verstehen

- Systematische Kanalprobenahme an verfügbaren Aufschlüssen

- Integration mit dem bevorstehenden Antrag auf eine Bohrgenehmigung für Previsto

Bohrgenehmigung in Previsto (DIA Amanecer)

Ein zehnköpfiges Umweltteam, das professionelle archäologische Untersuchungen, Community-Workshops und Kontaktaktivitäten durchführt, hat nun die Sammlung der erforderlichen Informationen abgeschlossen, um den Antrag auf Genehmigung bei der DGAAM (Generaldirektion für Bergbau und Umwelt) des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau einzureichen. Das Arbeitsprogramm umfasst:

- Umwelt-Basisüberwachung für das Projekt, durchgeführt von externen Experten (bereits abgeschlossen);

- Einreichung des CIRA (Zertifikat über das Nichtvorhandensein archäologischer Überreste) beim peruanischen Kulturministerium, das bescheinigt, dass das Projekt keine Auswirkungen auf archäologische Stätten hat;

- Öffentliche Versammlungen, auf denen Hannans Explorationspläne vorgestellt werden, finden in den Ortschaften Nueva Palestina, Inca Garcilazo, Chancadora und Previsto statt, wo die Gemeinden das vorgeschlagene Bohrprogramm des Unternehmens offiziell genehmigt haben.

Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um mineralische Explorationsprogramme mit geringen Auswirkungen, darunter auch Bohrprogramme, in Peru durchführen zu dürfen.

Über das Valiente-Projekt

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topographie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel (ü. M.) aus. Das Projekt wurde 2021 im Rahmen eines umfangreichen Greenfield-Prospektionsprogramms entdeckt, das von Hannan für Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme im Hinterbogen initiiert wurde. Das Unternehmen führt seit 2021 aktive Prospektionsarbeiten in diesem Projekt durch und hat nach und nach alle erforderlichen sozialen Genehmigungen für alle Gebiete von Interesse erhalten.

Im Laufe des Jahres 2021 hat Hannan 1.002 km²an zu 100 % unternehmenseigenen Bergbaukonzessionen in Valiente abgesteckt und hält diese nach wie vor. Diese umfassen unerforschtes Gelände mit potenziellen mineralisierten Porphyr-Zielen im zentralen Osten Perus. Das Projekt Valiente hat sich rasch von einem Greenfield-Prospektionsprojekt zu einer Multi-Prospektionsmöglichkeit entwickelt.

Bei frühen Oberflächenprospektionen wurden zwei zutage tretende Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel in Belen identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023). Porphyr-Gebiete folgten schnell in Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngerer Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. In Previsto und Belen wurde ein porphyrhaltiges Gebiet mit einer Ausdehnung von 25 km x 10 km identifiziert, in dem acht Porphyr- und/oder epithermale Ziele nun genauer untersucht werden und bis zu zehn Ziele in einem früheren Stadium auf weitere Arbeiten warten.

Das Unternehmen verfolgt eine mehrjährige Strategie zur systematischen Exploration und Bohruntersuchung seines umfangreichen Landpakets in diesem aufstrebenden, miteinander verbundenen Porphyr-Epithermal-Mineralgürtel aus dem Miozän.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Geologen von Hannan entnommen. Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens und über Drittanbieter mit nachverfolgbaren Paketen zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden vorbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste das Zerkleinern von 70 % auf weniger als 2 mm, das Abspalten von 250 g und das Pulverisieren auf weniger als 85 % mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern. Die Proben wurden nach der Methode ME-MS61 analysiert, einem Vier-Säure-Aufschluss, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgte mittels ICP-MS. Gold wurde in Gestein und Böden von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 30-g-Feuerprobencharge analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren XRF-Gerät (VANTA-VMR) unter Verwendung eines internen Protokolls analysiert, das die routinemäßige Verwendung von CRM und Feldduplikaten sowie 10 % Kontrollproben umfasst, die von ALS Lima analysiert wurden.

Kanalproben gelten als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung nicht bekannt. Stichproben oder Panel-Proben sind naturgemäß selektiv und geben wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück wieder.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten in Peru konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Vorsitzender und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Vorstands,

Michael Hudson--

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, unterstützt weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten; die Gefahr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publizität in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

