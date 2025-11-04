Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kann

Quelle: Bacho/Shutterstock.com
Am Dienstag ging plötzlich die Angst um: Weil viele Investoren Sorgen ob der arg gestiegenen Aktienbewertungen haben, ging es mit den Kursen mal wieder deutlicher bergab. Und das, obwohl bei den für die Börsen so wichtigen großen Tech-Unternehmen die Quartalszahlen solide ausgefallen waren. Ist das nun nur ein kurzer Ruckler – oder die Sorge vor hohen Bewertungen und einem abrupten Crash doch begründet?
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
US-SoftwareunternehmenGewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultatenheute, 10:36 Uhr · dpa-AFX
Cloud-basierte BürosoftwareIonos und Nextcloud bieten Alternative zu Microsoft Office anheute, 07:55 Uhr · Reuters
Österreichischer LeiterplattenherstellerAT&S wächst dank KI-Boom - schreibt aber weiter rote Zahlenheute, 07:48 Uhr · Reuters
Wall StreetAktien New York: Uneinheitlicher November-Start - KI-Fantasie treibt Tech-Wertegestern, 16:28 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista