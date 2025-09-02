IRW-News: Meridian Mining UK Societas: Meridian legt Unternehmens- und Cabaçal-Update vor

IRW-PRESS: Meridian Mining UK Societas: Meridian legt Unternehmens- und Cabaçal-Update vor

LONDON, Vereinigtes Königreich, 2. September 2025 / Meridian Mining UK S (TSX: MNO) (OTCQX: MRRDF) (Frankfurt: N2E) (- https://www.commodity-tv.com/play/meridian-mining-c50-million-financing-for-development-of-cabacal-and-further-exploration/ -) (Meridian oder das Unternehmen) gibt die Ernennung von Herrn David Halkyard zum Interim-Finanzvorstand (CFO) bekannt, nachdem Frau Soraia Morais als CFO zurückgetreten ist. Das Unternehmen freut sich außerdem, den Wechsel von Herrn Vitor Hugo de Sousa Belo in die Position des Chief Development Officer (CDO) des Unternehmens bekannt zu geben, wo er die Entwicklung und den Bau des Cabaçal-Projekts beaufsichtigen wird.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Cabaçal-Projekts bis zur Entscheidung über den Abbau im Jahr 2027 gibt das Unternehmen außerdem den Abschluss des Bohrprogramms für die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) sowie den Abschluss der Eigentumsübertragung durch die Agência Nacional de Mineração (ANM) für die Projekte Cabaçal und Santa Helena an Rio Cabaçal Mineração Ltda (RCM) bekannt, der brasilianischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, die die Programme verwaltet.

Die wichtigsten Punkte der Pressemitteilung:

- David Halkyard zum Interim-Finanzvorstand ernannt;

- Herr Vitor Hugo de Sousa Belo zum Chief Development Officer ernannt;

- Bohrprogramm für die DFS in Cabaçal abgeschlossen;

o 591 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 66.487 m im Rahmen der Diamantbohrungen abgeschlossen; und

- Kaufvertrag für Cabaçal vorangetrieben, Eigentumsrechte für Cabaçal und Santa Helena übertragen.

Gilbert Clark, CEO, kommentierte: Ich arbeite seit seinem Eintritt in das Unternehmen eng mit David zusammen, und sein Beitrag war außergewöhnlich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er sich schnell in die Rolle des CFO einarbeiten wird. David hat mit Soraia zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang im CFO-Bereich zu gewährleisten, während wir unsere Wachstumsstrategie weiter umsetzen. Im Namen des Vorstands und der Geschäftsleitung des Unternehmens möchte ich Soraia für ihr Engagement und ihre zahlreichen Beiträge zum Unternehmen danken. Wir wünschen Soraia alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen.

Ich freue mich auch sehr, die erweiterte Rolle von Vitor als Chief Development Officer des Unternehmens bekannt zu geben. Vitor ist seit 2019 im Unternehmen tätig und hat das brasilianische Ingenieurteam erfolgreich zur Fertigstellung der PEA und PFS für Cabaçal geführt. Seine Aufnahme in das Führungsteam von Meridian ist ein enormer Schub für die Einführung der DFS- Siehe Pressemitteilung von Meridian vom 8. Mai 2025

-Studie für Cabaçal und darüber hinaus.

Der Abschluss des Cabaçal-DFS-Bohrprogramms und die Übertragung der Eigentumsrechte an den Projekten Cabaçal und Santa Helena sind wichtige Meilensteine und risikomindernde Ereignisse für Meridian, während wir uns auf die Entscheidung für den Abbau im Jahr 2027 zubewegen.

Ernennung des Finanzvorstands

Nach dem Rücktritt von Frau Soraia Morais als Finanzvorstand wurde Herr David Halkyard zum Interim-Finanzvorstand (CFO) ernannt. Herr Halkyard verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Bergbau-Bankwesen und Investmentmanagement, darunter in leitenden Positionen bei Resource Capital Funds, der Bank of Montreal und der Société Générale. David Halkyard war bisher als Senior Vice President - Finance Siehe Pressemitteilung von Meridian vom 10. März 2025

tätig. Beide Änderungen treten am 1. September 2025 in Kraft. Frau Morais war seit der Umstrukturierung des Unternehmens im Jahr 2020 als CFO tätig und hat ihr Amt niedergelegt, um sich anderen geschäftlichen Herausforderungen zu widmen.

Ernennung zum Chief Development Officer

In seiner Funktion als CDO wird Herr Belo für die Leitung der Entwicklungsstrategie des Unternehmens für die Mine Cabaçal verantwortlich sein, einschließlich der Überwachung der Fertigstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Cabaçal VMS und als Hauptansprechpartner für die jeweiligen brasilianischen Bergbau- und Umweltbehörden fungieren.

Herr Belo, der seit 2019 als Principal Mining Consultant des Unternehmens in Brasilien tätig ist, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der brasilianischen Bergbauindustrie, wo er umfangreiche Bergbaubetriebe leitete und die Planung und den Bau mehrerer Aufbereitungsanlagen leitete. Herr Belo war für Unternehmen wie Rio Tinto, Kinross und Yamana, Rio Novo, Carpathian Gold und Brio Gold tätig und hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der Universidade Católica de Minas Gerais, einen Postgraduierten-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Fundação Dom Cabral und Projektmanagement-Kurse von Ibmec absolviert.

Endgültiges Bohrprogramm für Cabaçal

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die DFS-Bohrungen in Cabaçal abgeschlossen hat. In Cabaçal und in der Nähe der Minengebiete hat das Unternehmen 591 Bohrlöcher (66.487 m) gebohrt und damit die bereits umfangreiche Datenbank aus früheren Arbeiten von BP Minerals / RTZ ergänzt. Verschiedene Proben wurden an SGS Lakefield in Kanada für die letzte Phase der metallurgischen Testarbeiten geschickt, die Variabilitätstests aus der Anfangsphase der geplanten Produktion umfassen, wobei Flotationstests bereits begonnen haben und ein Mini-Pilotanlagen-Test geplant ist. Das Unternehmen steht in Kontakt mit seinem Ressourcen- und Bergbauberater GE21, um die DFS-Modellierung und die Minenplanung vorzubereiten. Nachdem die Bohrkampagne in Cabaçal nun abgeschlossen ist, werden sich die für das Programm vorgesehenen Bohrgeräte auf die Bewertung regionaler Ziele in der Erweiterung des Gürtels nach Nordwesten und Südosten konzentrieren. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind auch aktiv daran beteiligt, die Zugangsvereinbarungen für die neu erteilten Explorationslizenzen zu erweitern, wo frühere Erkundungsarbeiten Anomalien bei Gold- und Basismetallströmen aufgezeigt haben, die eine weitere Untersuchung vor Ort erfordern. Geophysikalische Programme werden weiterhin durchgeführt, um neue Gebiete in einer sich ausweitenden Explorationskampagne zu testen.

Aktualisierung des Kaufvertrags für Cabaçal

Das Unternehmen unterzeichnete im November 2020 den Kaufvertrag für Cabaçal Siehe Pressemitteilung von Meridian vom 9. November 2020

(der Vertrag). Als Teil der zweiten Rate des Vertrags war die Übertragung bestimmter Bergbaurechte an RCM, die brasilianische Tochtergesellschaft des Unternehmens, die die Programme verwaltet, enthalten. Die Lizenzen 866.292/2004 (für die Mine Cabaçal) und 861.956/1980 (für die Mine Santa Helena), wie in Abbildung 1 dargestellt, wurden nun von der ANM auf RCM registriert, womit die Übertragung der wichtigsten Rechte abgeschlossen ist. Die Übertragung von drei Explorationslizenzen ist noch nicht abgeschlossen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Bergbau- und Umweltbehörden zur Förderung des Projekts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80877/MNO_020925_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 Karte zum Lizenzstatus, einschließlich der kürzlich übertragenen Lizenzgebiete Cabaçal (866292/2004) und Santa Helena (861956/1980).

ÜBER MERIDIAN

Meridian Mining konzentriert sich auf:

- die Erschließung und Exploration des fortgeschrittenen VMS-Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal ;

- Die erste Ressourcendefinition für das zweite höhergradige VMS-Projekt in Santa Helena als erste Stufe der Entwicklungsstrategie für den Cabaçal-Hub;

- die regionale Exploration des Cabaçal-VMS-Gürtels zur Erweiterung der Cabaçal-Hub-Strategie; und

- die Exploration in den Greenstone-Gürteln Jaurú und Araputanga (alle oben genannten Gebiete befinden sich im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso).

Der technische Bericht zur Vor-Machbarkeitsstudie (der PFS-Technische Bericht) vom 31. März 2025 mit dem Titel: Cabaçal Gold-Kupfer-Projekt NI 43-101 Technischer Bericht und Vor-Machbarkeitsstudie beschreibt einen Basis-NPV5 nach Steuern von 984 Millionen US-Dollar und eine IRR von 61,2 % bei Vorproduktionskapitalkosten von 248 Millionen US-Dollar, was zu einer Kapitalrückzahlung in 17 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 2.119 US-Dollar pro Unze Gold, 4,16 USD pro Pfund Kupfer und 26,89 USD pro Unze Silber). Cabaçal hat niedrige Gesamtkosten von 742 USD pro Unze Goldäquivalent und ein Produktionsprofil von 141.000 Unzen Goldäquivalent über die gesamte Lebensdauer der Mine, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,3:1 über die gesamte Lebensdauer der Mine und die niedrigen Betriebskosten in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralreserven von Cabaçal bestehen aus nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Goldäquivalent).

Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie vollständig zu lesen. Der technische Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co zu finden.

Der technische Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie wurde für das Unternehmen von Tommaso Roberto Raponi (P. Eng), leitender Metallurg bei Ausenco Engineering Canada ULC, Scott Elfen (P. E.), globaler Leiter für Geotechnik und Bauwesen bei Ausenco Engineering Canada ULC, John Anthony McCartney, C.Geol., Ausenco Chile Ltda., Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ingenieurgeologe FAIG) von GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (PGeo, MAIG), leitender geologischer Berater von GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Mineralverarbeitungsingenieur; P.Eng.), von Flowsheets Metallurgical Consulting Inc.; und Juliano Felix de Lima (Ingenieurgeologe MAIG), von GE21 Consultoria Mineral.

Qualifizierte Person

Herr Erich Marques, B.Sc., FAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Vorstands von Meridian Mining UK S

Herr Gilbert Clark - CEO und Direktor

Meridian Mining UK S

8. Stock, 4 More London Riverside

London SE1 2AU

Vereinigtes Königreich

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Unsicherheiten, wie unter der Überschrift Risikofaktoren in Meridians jüngstem Jahresinformationsformular auf www.sedarplus.ca offengelegt. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Meridian angesichts der Erfahrung und Einschätzung der aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management als angemessen erachtet werden, kann Meridian keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Meridian lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80877

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80877&tr=1

