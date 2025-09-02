Monte dei Paschi bessert Mediobanca-Offerte nach

Mailand (Reuters) - Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat im Ringen um die Übernahme der Investmentbank Mediobanca ihre Offerte nachgebessert.

Das staatlich gestützte Institut biete nun zusätzlich zu seinem reinen Aktientauschangebot eine Barkomponente an, teilte MPS am Dienstag mit. Ziel sei es, die volle Kontrolle über Mediobanca zu erlangen. MPS biete nun 0,90 Euro in bar sowie 2,533 eigene Aktien für jede eingereichte Mediobanca-Aktie. Dies entspreche einer Prämie von 11,4 Prozent auf den Schlusskurs von Mediobanca vom 23. Januar.

MPS hatte damals überraschend eine Offerte für den Mailänder Rivalen vorgelegt und damit die Konsolidierungswelle in der italienischen Bankenbranche vorangetrieben. Die Bank verzichtete auf die Bedingung, eine Annahmeschwelle von zwei Dritteln zu erreichen. Die Annahmequote lag zum 1. September bei 28,16 Prozent, die Frist läuft bis zum 8. September.

