AKTIE IM FOKUS: Platzierung drückt nachbörslich auf Teamviewer
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines Aktienpakets hat am Mittwoch den Kurs von Teamviewer belastet. Auf Tradegate fielen die Papiere des IT-Dienstleisters um 3,4 Prozent auf 9,415 Euro in Relation zum Xetra-Schlusskurs. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg veräußert der Aktionär TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien. Das entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien./bek/nas
