Aktien Europa Schluss: Erholung dank sinkender Anleiherenditen

dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die zuletzt schwächelnden europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch etwas stabilisiert. Nach dem jüngsten Rücksetzer griffen Investoren wieder zu, allerdings mit Vorsicht. Begünstigt wurden die Börsen von den wieder fallenden Renditen bei Anleihen. Vor allem der Rückgang bei französischen Staatspapieren sorgte für etwas Entspannung. Der Renditeanstieg wegen der hohen Staatsverschuldung Frankreichs hatte die Aktienkurse zuletzt belastet.

Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer für die Eurozone stieg um 0,64 Prozent auf 5.325,01 Punkte. Tags zuvor war der Index auf den tiefsten Stand seit knapp vier Wochen abgerutscht.

Auch außerhalb der Eurozone standen die Signale zur Wochenmitte auf eine Erholung. So ging es mit dem Schweizer SMI um 0,92 Prozent auf genau 12.200 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 0,67 Prozent auf 9177,99 Punkte./bek/jha/

