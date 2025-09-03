Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Redcare und DocMorris schwach - Jefferies sieht Dämpfer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Entmutigende Signale vom deutschen Markt haben die Aktien von Redcare Pharmacy und DocMorris am Mittwoch belastet. Für die Redcare-Papiere ging es als Schlusslicht im MDax letztlich fünf Prozent abwärts, in der Schweiz büßten die Anteilsscheine von DocMorris 2,7 Prozent ein. Damit setzte sich für beide Online-Apotheken die jüngste Talfahrt fort.

Jefferies-Analyst Martin Comtesse beobachtete nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli, dass diese im August verhalten ausgefallen seien. Bei Redcare sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent.

DocMorris hat im laufenden Jahr bereits fast 70 Prozent an Wert verloren, auch Redcare bleibt erheblich unter Druck. Seit dem im November erreichten Dreijahreshoch bei 171,40 Euro summieren sich die Verluste mittlerweile auf fast 57 Prozent. Charttechnisch sieht das Bild für beide Aktien äußerst trüb aus.

Bereits am Montagabend wurde bekannt, dass Redcare noch im September aus dem Stoxx Europe 600 Index herausfällt. Zu Wochenbeginn hatten außerdem die Analysten von Oddo BHF ihr Kursziel für die Online-Apotheke drastisch gesenkt. Schon seit Jahresbeginn lastet die Angst vor stärkerer Konkurrenz auf den Aktien. So wird spekuliert, dass in Deutschland künftig auch Drogerieketten in den Markt rund um Medikamente einsteigen könnten./niw/bek/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Redcare Pharmacy
Redcare Pharmacy (ADR)
M
MDAX
DocMorris (ehem. Zur Rose)
S
STOXX Europe 600

Das könnte dich auch interessieren

Börse in New York
Steigende Zinsen und schwache Techwerte belasten auch US-Aktiengestern, 19:44 Uhr · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?heute, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden