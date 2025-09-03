EQS-DD: Intershop Communications AG: Markus Dränert, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2025 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Markus
|Nachname(n):
|Dränert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Intershop Communications AG
b) LEI
|5299009E3J3ZK6P0GX20
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A254211
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,30 EUR
|2.600,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,30 EUR
|2.600,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Gettex
|MIC:
|MUNC
03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Communications AG
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.intershop.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100456 03.09.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–