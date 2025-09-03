Werbung ausblenden

EQS-DD: Intershop Communications AG: Markus Dränert, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 10:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Markus
Nachname(n):Dränert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Intershop Communications AG

b) LEI

5299009E3J3ZK6P0GX20 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A254211

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,30 EUR2.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,30 EUR2.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Gettex
MIC:MUNC

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Intershop Communications AG
Steinweg 10
07743 Jena
Deutschland
Internet:www.intershop.de
