Werbung ausblenden

Lufthansa setzt trotz Streik-Plänen der Piloten auf Gespräche - Aktie im Minus

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Lufthansa gibt sich vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Streiks der Piloten gesprächsbereit.

"Wir setzen weiterhin auf eine Verhandlungslösung", erklärte die Airline am Mittwoch. Zu den konkreten Inhalten der Gespräche äußere man sich aber nicht. Angesichts der Vorbereitungen der Piloten für einen Arbeitskampf lag die Lufthansa-Aktie im frühen Handel rund drei Prozent im Minus. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte im Tarifkonflikt um die betriebliche Altersvorsorge die Gespräche mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo für gescheitert erklärt, wie die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Dienstag aus einem Rundschreiben der VC an ihre Mitglieder erfahren hatte.

"Die Arbeitgeberseite zeigte von Beginn an keine ernsthafte Bereitschaft, die betriebliche Altersversorgung (bAV) auf ein verlässliches Niveau anzuheben", betonte Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit. "Statt konstruktiver Lösungen wurden nur Modelle auf Kosten der Beschäftigten präsentiert, substanzielle Verbesserungen wurden nicht angeboten."

Die Tarifkommission (GTK) hat den Vorstand der Gewerkschaft gebeten, eine Urabstimmung einzuleiten. Wann es dazu und zu einem eventuellen Arbeitskampf kommt, blieb zunächst unklar. "Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen – aber er war notwendig", erklärte GTK-Sprecher Arne Karstens. "Wir akzeptieren das kapitalmarktorientierte System, aber wenn die Rendite nicht reicht, muss die Arbeitgeberseite höhere Beiträge leisten."

Hintergrund des Konflikts ist die betriebliche Altersvorsorge, die 2017 angepasst wurde. Bis dahin erhielten Pilotinnen und Piloten eine klassische Betriebsrente mit garantierten Auszahlungen. Seitdem wurde das System durch ein kapitalmarktfinanziertes Modell ersetzt, welches nach Angaben der VC aber "das frühere Versorgungsniveau deutlich verfehlt".

(Bericht von Klaus Lauer, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

Streikgefahr
Lufthansa-Aktie unter Druckheute, 09:30 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa-Aktie unter Druck
Fünf Aufsteiger erwartet
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 60001. Sept. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden