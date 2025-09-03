Werbung ausblenden

Original-Research: FORTEC Elektronik (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: FORTEC Elektronik - von Montega AG

03.09.2025 / 11:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik

     Unternehmen:               FORTEC Elektronik
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.09.2025
     Kursziel:                  20,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Vorläufige Zahlen & Feedback HIT: FORTEC schließt schwaches Geschäftsjahr
etwas besser als erwartet ab

FORTEC Elektronik hat am 26.08. vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr
2024/2025 vorgelegt. Am Tag darauf präsentierte CEO Sandra Maile das
Unternehmen bei den 14. Hamburger Investorentagen.

[Tabelle]

Umsatz am unteren und EBIT am oberen Ende des Zielkorridors: Der
Konzernumsatz erreichte mit 79,7 Mio. EUR (-15,7% yoy; MONe: 79,5 Mio. EUR)
knapp das untere Ende der Zielbandbreite von 80,0 bis 95,0 Mio. EUR und
entsprach damit unserer Erwartung. Im aufgrund der Handels- und
Zollkonflikte von besonders hoher Unsicherheit geprägten Q4 (April-Juni)
ging der Umsatz um 11,4% yoy auf 21,8 Mio. EUR zurück. Das Konzern-EBIT
belief sich auf Gesamtjahressicht auf 1,9 Mio. EUR (Marge: 2,4%; MONe: 1,5
Mio. EUR) und lag damit wiederum am oberen Ende der Guidance-Spanne von 1,0
bis 2,0 Mio. EUR und leicht über unserer Prognose. Im Schlussquartal wurde
demnach ein leicht positives operatives Ergebnis von 0,5 Mio. EUR erzielt.
Auch der Jahresüberschuss fiel nach vorläufigen Berechnungen mit 1,3 Mio.
EUR (MONe: 0,8 Mio. EUR) etwas höher aus als von uns antizipiert. Der
Auftragsbestand per 30.6. liegt mit 50,0 Mio. EUR (Vj.: 53,4 Mio. EUR) nach
wie vor auf einem u.E. soliden Niveau, zeigte sich aber nun das dritte
Quartal in Folge leicht rückläufig. Den Geschäftsbericht wird FORTEC am 30.
Oktober vorlegen.

Kerngesunde Bilanz und vielfältige strategische Initiativen: In ihrer
HIT-Präsentation legte die Vorstandsvorsitzende Frau Maile zudem vorläufige
Eckwerte zur Bilanzstruktur per Ende Juni vor. Demnach konnten die Vorräte
zum Geschäftsjahresende deutlich auf 20,9 Mio. EUR reduziert werden (31.03.:
24,7 Mio. EUR). Der hohe Cash-Bestand i.H.v. 19,2 Mio. EUR bildet allerdings
noch nicht den jüngsten strategischen Zukauf der Nottrot B.V. ab (vgl.
Comment vom 23.07.2025), sodass die liquiden Mittel aktuell 'ungefähr 30 bis
40% niedriger' ausfallen als zum letzten Bilanzstichtag. Unsere erste
Kaufpreisschätzung für das Target (MONe: 8-9 Mio. EUR) dürfte damit sogar
eher etwas zu hoch angesetzt gewesen sein, was die Attraktivität der im
maritimen und militärischen Sektor angesiedelten Akquisition weiter stärkt.
Die nach wie vor kerngesunde Bilanz (EK-Quote 72,3%) bietet u.E. Spielraum
für weitere M&A-seitige Wachstumsimpulse. Auch organisch sieht die beim HIT
ausführlich dargestellte Strategie 'Strong together 2030' mit u.a. dem
Ausbau der Präsenz in den USA ('local to local'), der Stärkung der
Produktion in Europa (Auswahl eines neuen Standorts in Tschechien) oder dem
gesteigerten Fokus auf die Marktsegmente Defense und Infrastruktur
vielfältige Maßnahmen vor, die bis Endes des Jahrzehnts noch umgesetzt
werden sollen.

Fazit: Die schwierigen Marktbedingungen haben FORTEC ein schwaches
Geschäftsjahr beschert und eine schnelle Rückkehr zu früheren Umsatz- und
Margenniveaus lässt die konjunkturelle Entwicklung u.E. derzeit nicht zu.
Nichtsdestotrotz sehen wir das Potenzial des Unternehmens und die
fundamentale Stärke nicht ausreichend im Kurs reflektiert. Daher bestätigen
wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 20,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuse rmit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d4625ab2c53155ec939ba006db9139f1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2192618 03.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
FORTEC Elektronik

Das könnte dich auch interessieren

SDax-Unternehmen
PVA Tepla auf gutem Weg zu Mittelfristzielen - Marge soll steigengestern, 15:41 Uhr · dpa-AFX
PVA Tepla auf gutem Weg zu Mittelfristzielen - Marge soll steigen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden