Werbung ausblenden

Adnoc: Aussetzung der EU-Prüfung stellt Covestro-Kauf in Frage - Aktie schwach

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ABU DHABI/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi hat die europäischen Wettbewerbshüter heftig kritisiert. Die Behörde hatte zuvor die Prüfung der Übernahme des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro ausgesetzt. Die zu Adnoc gehörende XRG bezeichnete die EU-Untersuchung als "unverhältnismäßig und invasiv", wie aus einem am Donnerstag per E-Mail versandten Statement hervorgeht. Man sei enttäuscht.

Die Forderungen der Europäischen Kommission seien "weit über das hinausgegangen, was im Hinblick auf die Anforderungen der Transaktion angemessen oder relevant ist", erklärte XRG. Das Fortführen eines solchen Ansatzes werfe ernsthafte Fragen zu der "Lebensfähigkeit" dieser Investition auf. Man werde jedoch einen "konstruktiven Weg" verfolgen.

Die Aktie von Covestro verlor im Verlauf um bis zu elf Prozent, bevor sie das Minus am frühen Abend auf knapp sieben Prozent eingrenzte. Die EU-Kommission hatte die Prüfung am Mittwoch vorübergehend ausgesetzt. Ende Juli hatte die EU-Wettbewerbsbehörde eine eingehende Untersuchung eingeleitet. Die Kommission begründete dies mit vorläufigen Bedenken, dass die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewährten ausländischen Subventionen den EU-Binnenmarkt verzerren könnten./nas/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Covestro
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?gestern, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden