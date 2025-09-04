EQS-News: Scout24 SE steigt in den DAX auf

EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Scout24 SE steigt in den DAX auf



München / Berlin, 4. September 2025. Die Deutsche Börse hat gestern Abend verkündet, die Scout24 SE mit Wirkung zum 22. September 2025 in den deutschen Leitindex DAX aufzunehmen. Damit zählt der Konzern zu den 40 wertvollsten börsennotierten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. Maßgebliches Indexkriterium ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Scout24 ist Betreiber der digitalen Plattform ImmoScout24.

„Der Aufstieg in den DAX ist ein historischer Meilenstein unserer Reise, die 2015 mit dem Börsengang begann und uns 2018 in den MDAX führte. Diese Anerkennung bestätigt unsere Strategie: Wir transformieren uns vom Anzeigenportal zu einem vernetzten Ökosystem. Dabei revolutionieren wir alle Prozesse rund um Immobilien mit modernsten KI-Lösungen. Die Aufnahme in den DAX spornt uns an, diesen Weg konsequent im Interesse aller Marktteilnehmer fortzusetzen. Wir gehören bereits heute zu den führenden Technologieunternehmen Europas. Herzlichen Dank an unser engagiertes Team und an unsere Aktionäre, die an unsere Vision glauben“, kommentiert Ralf Weitz, CEO der Scout24 SE.

„Wir sind stolz, jetzt Teil des DAX zu sein und sehen es als Anerkennung unserer Arbeit, denn dieser Aufstieg verdeutlicht die starke finanzielle Performance und das nachhaltige Geschäftsmodell von Scout24. Die Scout24 Produkte haben unsere Kunden überzeugt und die Strategie unsere Anleger. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern werden wir auch in Zukunft diese Wachstumsstrategie konsequent fortsetzen und damit nachhaltigen Wert für alle Stakeholder schaffen“, sagt Dirk Schmelzer, CFO der Scout24 SE.

Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX, im DAX 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn.



Ansprechpartner für Investor Relations

Filip Lindvall

Vice President Group Strategy & Investor Relations

Tel: +49 30 243011917

E-Mail: ir@scout24.com



Ansprechpartner für Medien

Viktoria Götte

Senior Manager Corporate Communications

Tel.: +49 89 262024943

E-Mail: mediarelations@scout24.com

Dieses Dokument enthält sorgfältig erstellte Informationen. Die Gesellschaft übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der Information sowie keine Haftung für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage sowie die Gewinnprognosen der Scout24-Gruppe enthalten, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Begriffe wie „können“, „werden“, „erwarten“, „rechnen mit“, „erwägen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortdauern“ und „schätzen“, Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Scout24-Vorstands, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Scout24 liegen. Die Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Es werden alternative Leistungskennzahlen verwendet, die nicht nach IFRS definiert sind und als ergänzend betrachtet werden sollten. Sonderposten, die zur Berechnung einiger alternativer Kennzahlen verwendet werden, stammen möglicherweise nicht aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten. Aufgrund von Rundungen können Zahlen und Prozentsätze die absoluten Zahlen möglicherweise nicht genau wiedergeben. Bei Abweichungen hat die deutsche Fassung Vorrang gegenüber der englischen Übersetzung.

