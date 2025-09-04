IRW-News: American Tungsten Corp: American Tungsten verzeichnet Fortschritte bei der Sanierung seiner Mine IMA

IRW-PRESS: American Tungsten Corp: American Tungsten verzeichnet Fortschritte bei der Sanierung seiner Mine IMA

Vancouver, BC, 4. September 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich, ein Betriebsupdate bereitzustellen, während es seine Vision vorantreibt, von der steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien aus inländischer Produktion Kapital zu schlagen. Das Unternehmen setzt die Sanierung der Portale und Stollen an seinem Minenstandort IMA fort und schafft somit eine sichere und ökologisch nachhaltige Basis für sein zukünftiges Bohrprogramm.

Fortschritte bei der Sanierung der Mine IMA:

- Fortgeschrittene Sanierung des Zugangsstollens auf der Sohle Null, der nun insgesamt 55 ft vom Portaleingang ausgehend misst;

- Verbreiterung und Verbesserung der Zufahrtsstraße zum Portal auf der Sohle Null nach Entfernung des alten Wassertanks;

- Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen und der Zugänglichkeit des Standorts durch ein neues Tor am Portaleingang und fortgesetzte Säuberung des Geländes;

- Transparente und kooperative Zusammenarbeit mit MSHA, um Zugang zu unserem Standort und unseren Sicherheitsplänen zu gewähren.

Ich freue mich, über die Fortschritte von American Tungsten bei der Wiederbelebung der Mine IMA zu berichten. Unser Team legt das Fundament für einen modernen, sicheren und äußerst produktiven Untertagebetrieb, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Transparenz und regulatorischer Exzellenz liegt. Wir sind weiterhin bestrebt, dieses Programm rasch durchzuführen, und freuen uns darauf, weitere Updates bereitzustellen, sagte Ali Haji, CEO von American Tungsten.

Unternehmensupdate:

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Direktoren, Officers und Beratern des Unternehmens insgesamt 4.099.481 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat, die über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von 1,10 USD pro Stammaktie ausgeübt werden können. Die Stammaktien, die im Rahmen der Optionen ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 4. September, um 13 Uhr ET bzw. 10 Uhr PT (19 Uhr MEZ), in einem Live-Webinar mit Radius Research - Investments ein Investorenupdate bereitstellen.

Details des Webinars:

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 4. September, 13 Uhr ET bzw. 10 Uhr PT (19 Uhr MEZ)

Link zur öffentlichen https://us02web.zoom.us/webinar/register/9017562349237/WN__c1-lJHEQyeu-tiIPBkwyQ

Registrierung:

Diskussionsteilnehmer: Ali Haji - CEO

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80920/AmericanTungsten_040925_DEPRCOM.001.jpeg

Tor des Portals auf Sohle Null

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80920/AmericanTungsten_040925_DEPRCOM.002.jpeg

Bobcat bei der Einfahrt durch das Portal auf Sohle Null

Über das Minenprojekt IMA:

Die Mine IMA ist ein fortgeschrittenes, einfach genehmigungsfähiges, vormals produzierendes Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet, das sich im Porphyrgürtel von Idaho auf privat patentierten Abbauschürfrechten befindet. American Tungsten hat die unmittelbare Möglichkeit, die Produktion an einem identifizierten, silber- und molybdänhaltigen Intrusionsziel in der günstigen Rechtsprechung von Idaho wieder aufzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.americantungsten.com oder bei Joanna Longo, Investor Relations, unter ir@americantungsten.com.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Assets von potenzialreichen Wolfram- und Magnetitprojekten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Minenprojekt IMA in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Minenprojekt IMA ist eine historische, hochwertige Untertage-Mine zur Wolframgewinnung auf privat patentiertem Land, das deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels liegt und über umfangreiche Infrastruktur verfügt. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji

Chief Executive Officer

E-Mail: ahaji@americantungstencorp.com

Tel.: +1 647 871 4571

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FSE:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen über den Abschluss des Emissionsangebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung des Erlöses und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Eine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80920

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80920&tr=1

