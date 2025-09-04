Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu angedrohten Lufthansa-Streik

dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu angedrohten Lufthansa-Streik:

"Liebe Lufthanseaten, rauft euch doch ein einziges Mal zusammen und seid kreativ! Zeigt, dass ihr euch ohne Arbeitskämpfe einigen könnt. Am Ende muss immer ein Kompromiss stehen - ob mit oder ohne Streik. Ein Abschluss ohne Arbeitskampf - es wäre eine Wohltat für alle, vermutlich auch für den einen oder anderen Piloten. Dass es anders geht, zeigt die Deutsche Bahn. Ja, die so viel gescholtene Bahn. Wie die Lufthansa sind der Staatskonzern und die Fahrgäste leidvoll durch viele und teils endlose Streiks gegangen. Doch Anfang des Jahres gelang es der Gewerkschaft EVG und dem Management, in nur drei Wochen und ohne einen Ausstand einen neuen Tarifabschluss zu vereinbaren."/DP/jha

Lufthansa

