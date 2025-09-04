Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu alten Männern in der Politik

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu alten Männern in der Politik:

"Der windige Immobilienmogul aus New York, der Ex-Geheimdienstler aus Moskau und der altgediente Parteifunktionär aus Peking vertreten längst überholte Thesen, die sie von Jugend an verinnerlicht haben. Der Stärkste, der Ruppigste gewinnt, lautet das auf den Punkt gebracht. (...) Wie sehr würde man sich wünschen, dass ihre Staaten von Frauen regiert werden, die im Zweifelsfalle lieber noch einmal überlegen, ehe sie eine Entscheidung treffen."/DP/jha