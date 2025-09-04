Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu alten Männern in der Politik

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu alten Männern in der Politik:

"Der windige Immobilienmogul aus New York, der Ex-Geheimdienstler aus Moskau und der altgediente Parteifunktionär aus Peking vertreten längst überholte Thesen, die sie von Jugend an verinnerlicht haben. Der Stärkste, der Ruppigste gewinnt, lautet das auf den Punkt gebracht. (...) Wie sehr würde man sich wünschen, dass ihre Staaten von Frauen regiert werden, die im Zweifelsfalle lieber noch einmal überlegen, ehe sie eine Entscheidung treffen."/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alten

Das könnte dich auch interessieren

Koalition will mit Autoindustrie beratengestern, 20:07 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?gestern, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden