Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA steigen stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Shutterstock.com/Miha Creative

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich eingetrübt. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge legte um 8.000 auf 237.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem noch leichteren Anstieg auf 230.000 Anträge gerechnet.

Die Zahl der Anträge hatte Anfang Juni mit rund 250.000 den höchsten Wert seit Oktober erreicht. Allerdings ging es zuletzt zeitweise mit den Hilfsanträgen tendenziell wieder etwas nach unten.

Arbeitsmarktdaten werden besonders beachtet. Der Bericht für den Monat Juli war deutlich schwächer als erwartet ausgefallen und hat Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geschürt. Sollten die am Freitag anstehende Arbeitsmarktdaten für August erneut enttäuschen, dürfte dies die ohnehin schon hohen Zinssenkungserwartungen an die Notenbank Fed noch weiter ankurbeln.

