Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Broadcom auf 365 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Broadcom von 345 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus einer Telefonkonferenz zur KI-Nachfrage seien bullish gewesen, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Der Chiphersteller sei auf gutem Wege in Richtung 10 Dollar Gewinn je Aktie 2026 und vermutlich 11,50 Dollar 2027. Broadcom habe von einem neuen Großkunden gesprochen - vermutlich sei dies OpenAI./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:28 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Broadcom
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York
US-Börsen bewegen sich vor Arbeitsmarktdaten kaumgestern, 16:07 Uhr · dpa-AFX
US-Börsen bewegen sich vor Arbeitsmarktdaten kaum
IT-Konzern erhöht Jahresprognose
Hewlett-Packard übertrifft Erwartungengestern, 06:58 Uhr · Reuters
Hewlett-Packard übertrifft Erwartungen
Fünf Aufsteiger erwartet
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 60001. Sept. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarnaheute, 15:00 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden