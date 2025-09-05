Werbung ausblenden

EQS-News: Lenzing gibt Rückzahlung der Hybridanleihe 2020 bekannt

EQS Group · Uhr
EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Anleihe
Lenzing gibt Rückzahlung der Hybridanleihe 2020 bekannt

05.09.2025 / 10:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lenzing gibt Rückzahlung der Hybridanleihe 2020 bekannt

Lenzing, September 5, 2025 – Die Lenzing AG, ein weltweit führender Anbieter regenerierten Cellulosefasern,

gibt bekannt, dass sie ihr vertragliches Recht ausübt, den verbleibenden Teil ihrer am 7. Dezember 2020 begebenen unbefristeten, nachrangigen, rückzahlbaren Festzinsanleihen (ISIN XS2250987356, „Hybridanleihe 2020“) zu kündigen und zurückzuzahlen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Umtauschangebots für die Hybridanleihe 2020 am 9. Juli 2025 blieben 182 Millionen Euro der Hybridanleihe 2020 ausstehend. Lenzing macht von ihrem Recht Gebrauch, die Anleihe gemäß den Anleihebedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen mit Wirkung zum 12. September 2025 zu kündigen und zurückzuzahlen.

Die formelle Rückzahlungsmitteilung wurde separat versandt.

Ihr Ansprechpartner für
Media Relations:
 
Telefon  +43 7672 701 2743
E-Mail    media@lenzing.com
Web       www.lenzing.com		 
 
Über die Lenzing Gruppe
 
Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.
 
Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.
 
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024
Umsatz: EUR 2,66 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816
 
TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

05.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon:+43 7672-701-0
Fax:+43 7672-96301
E-Mail:office@lenzing.com
Internet:www.lenzing.com
ISIN:AT0000644505
Indizes:ATX
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2193698
Ende der MitteilungEQS News-Service

2193698 05.09.2025 CET/CEST

Lenzing

