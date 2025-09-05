Werbung ausblenden

Kiew: Tausende Soldaten könnten Sicherheitsgarantie bilden

dpa-AFX · Uhr
USCHHOROD (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Beratungen über künftige Sicherheitsgarantien für sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Größenordnung für eine mögliche westliche Truppenpräsenz genannt. Über die Anzahl werde er nicht sprechen, aber es würden sicherlich nicht nur wenige, sondern Tausende Soldaten sein, sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge. Er äußerte sich nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident António Costa in Uschhorod in der Westukraine.

Am Vortag hatten Unterstützerstaaten der Ukraine darüber beraten, wie ein möglicher Waffenstillstand oder Frieden in der Ukraine abgesichert werden könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilten anschließend mit, dass 26 westliche Staaten bereit seien, Truppen zu entsenden.

Ob es überhaupt zu einer Friedenslösung kommt, bleibt aber weiter offen. Moskau lehnt die Entsendung von Truppen aus Nato-Staaten in die Ukraine kategorisch ab. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ksr/DP/mis

