USA: Löhne steigen wie erwartet

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im August wie erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Juli waren sie ebenfalls um 0,3 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich legten die Löhne um 3,7 Prozent zu und damit etwas schwächer als im Vormonat./jha/mis

