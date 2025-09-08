Werbung ausblenden

EQS-DD: Deutsche Bank AG: Manja Eifert, Erwerb von Aktien im Rahmen der Registrierung zum Deutsche Bank Global Share Purchase Plan GSPP 2025/2026, Laufzeit: 01.11.2025 bis 31.10.2026, Monatlicher ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.09.2025 / 18:00 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Manja
Nachname(n):Eifert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005140008

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien im Rahmen der Registrierung zum Deutsche Bank Global Share Purchase Plan GSPP 2025/2026, Laufzeit: 01.11.2025 bis 31.10.2026, Monatlicher Sparbeitrag: 60 Euro, Zeitpunkt der Käufe: jeweils am 22. eines Monats bzw. am darauf folgenden Börsenhandelstag. Eine Änderung oder Aussetzung des monatlichen Sparbeitrags ist aus wichtigem Grund möglich.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

08.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet:www.db.com
Deutsche Bank

