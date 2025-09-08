EQS-DD: Deutsche Bank AG: Manja Eifert, Erwerb von Aktien im Rahmen der Registrierung zum Deutsche Bank Global Share Purchase Plan GSPP 2025/2026, Laufzeit: 01.11.2025 bis 31.10.2026, Monatlicher ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.09.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Manja
|Nachname(n):
|Eifert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Bank AG
b) LEI
|7LTWFZYICNSX8D621K86
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005140008
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von Aktien im Rahmen der Registrierung zum Deutsche Bank Global Share Purchase Plan GSPP 2025/2026, Laufzeit: 01.11.2025 bis 31.10.2026, Monatlicher Sparbeitrag: 60 Euro, Zeitpunkt der Käufe: jeweils am 22. eines Monats bzw. am darauf folgenden Börsenhandelstag. Eine Änderung oder Aussetzung des monatlichen Sparbeitrags ist aus wichtigem Grund möglich.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|08.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
