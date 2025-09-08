EQS-News: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025



08.09.2025 / 11:21 CET/CEST

Konzernumsatz: € 55,8 Mio. (+88,3%)

EBIT: € 7,8 Mio. (+210%)

Konzernergebnis n. St.: € 4,7 Mio. (+279,1%)

Auftragsbestand: € 60,1 Mio. (-15,3%)

Dividendenvorschlag: € 0,20 pro Aktie

Ausblick: Positiv

Die CEOTRONICS AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2025 mit T€ 55.795 einen neuen Umsatzrekord erreicht. Das Umsatzwachstum beläuft sich auf +88,3%. Die Umsatzrendite nach Steuern verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von 4,2% auf 8,5%.

Korrespondierend zur extrem positiven Umsatzentwicklung und trotz teils höherer Kosten haben sich alle wesentlichen Ergebniskennzahlen im Geschäftsjahr 2024/2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

Das Konzern-EBIT erhöhte sich von T€ 2.514 um 209,9% auf T€ 7.790. Das Konzernergebnis vor Steuern stieg von T€ 1.930 um 259,3% auf T€ 6.935. Das Konzernergebnis nach Steuern beläuft sich auf T€ 4.739 und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr somit um beeindruckende 279,1%.

Der Brutto-Cashflow erhöhte sich von T€ 1.997 um 302,7% auf T€ 8.042.

Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich gegenüber dem 31. Mai 2024 von T€ 19.895 um 42,5% auf T€ 28.358. Die Eigenkapitalquote zum 31. Mai 2025 verbesserte sich von 45,4% auf 66,5%.

Der zum 31. Mai 2025 konsolidierte Auftragsbestand veränderte sich gegenüber dem Vorjahresniveau erwartungsgemäß um nur -15,3% auf ein immer noch sehr hohes Niveau von € 60,1 Mio.

Der kumulierte Konzern-Auftragseingang entwickelte sich im Jahresvergleich vom außergewöhnlich hohen Niveau des Vorjahreszeitpunkts um -51,2% auf € 45,0 Mio. U. a. aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen und deren Folgen gab es einige Verzögerungen hinsichtlich der Auftragsvergaben seitens der deutschen Bundeswehr und der Polizeien des Bundes. Die wohl später eintreffenden Aufträge werden zur positiven Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahr 2026/2027 beitragen.

Der Personalbestand im Konzern per 31. Mai 2025 lag mit 143 um 6 Personen über dem Vorjahreswert. Nach Vollzeitäquivalenten (FTE) ergab sich ein Wert von 136 (Vorjahr 128).

Der Konzern-Umsatz pro Mitarbeitenden erhöhte sich im Geschäftsjahr 2024/2025 von T€ 235 auf T€ 423 (+80%).

CEOTRONICS hat vorzeitig und innerhalb nur eines Jahres ein extrem hohes Umsatz- und Ergebnis-Niveau erreicht, welches nun als Basis für die zukünftige Geschäftsentwicklung dient. Auf diesem extrem gesteigerten und sehr hohen Niveau des Vorjahres sind für das Geschäftsjahr 2025/2026 leicht steigende Umsatzerlöse auf ca. € 56,0 Mio. (ca. +0,4% nach +88,3% im Vorjahr) und ein signifikant erhöhtes Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von ca. € 5,3 Mio. (ca. +12,8% nach +279,1% im Vorjahr) möglich.

Die CEOTRONICS wird gemäß den Researchs der BankM AG und Montega AG in den Folgejahren (ab 2026/2027) aufgrund der höheren staatlichen Investitionen in die innere und äußere Sicherheit in Deutschland und in der EU wieder deutlich größere Umsatz-Wachstumsperspektiven haben.

„Wir sind mit der Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2024/2025 sehr zufrieden und freuen uns insbesondere darüber, dass es möglich erscheint, im laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 die Ergebnisse weiter zu steigern und eine Umsatzrendite (n. St.) in Höhe von ca. 9,5% anzupeilen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

Die CEOTRONICS AG (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, ist im Basic Board notiert und zum Xetra-Handel zugelassen.

Weitere Informationen:

CEOTRONICS AG

Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland

E-Mail:

investor.relations@ceotronics.com

Internet:

www.ceotronics.com

08.09.2025 CET/CEST

ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

