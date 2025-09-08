Werbung ausblenden

Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage

dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung, Bayrou muss nun den Rücktritt der Regierung bei Staatschef Emmanuel Macron einreichen./rbo/DP/nas

