IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex Critical Metals beruft Alex Knox, P.Geo, als Gründungsmitglied seines Technical Advisory Board

Vancouver, British Columbia - 8. September 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle fokussiert hat, freut sich, die Einrichtung seines Technical Advisory Board (TAB) bekannt zu geben, und heißt dessen erstes Mitglied, Alex Knox, P.Geo, willkommen.

Das Technical Advisory Board wird strategische Beratung und technische Expertise bereitstellen, um die Weiterentwicklung des wachsenden Portfolios des Unternehmens von Projekten mit hohem Potenzial zu unterstützen.

Alex Knox, P.Geo., ist ein in Calgary, Alberta, ansässiger Geologe mit über fünfzig Jahren Erfahrung in der Mineralexploration. Er verfügt über beispielloses Know-how in Bezug auf Seltenerdmetalle (REE), Niob und andere kritische Metalle. Seine herausragende Karriere umfasst Schlüsselpositionen in großen Unternehmen wie Unocal Canada Ltd. und Molycorp, wo er einen Beitrag zu bedeutenden Entdeckungen und Entwicklungen in den Bereichen Industriemineralien, Uran und Basismetalle leistete. Als unabhängiger Berater über AWK Geological Consulting Ltd. hat Herr Knox maßgeblich zur Weiterentwicklung von REE-Projekten in Kanada, den Vereinigten Staaten und Südamerika beigetragen, wobei sein besonderer Schwerpunkt auf in Karbonatit lagernden Systemen liegt, die dafür bekannt sind, dass in ihnen potenziell wirtschaftlich tragfähige REE- und Niob-Lagerstätten gelagert sind.

Die Berufung von Alex ist ein wichtiger Meilenstein für Apex, da wir ein erstklassiges Beratungsteam aufbauen, um unsere Explorations- und Erschließungsbemühungen voranzubringen, sagte Sean Charland, CEO von Apex. Sein Wissen im Bereich REE-Exploration sowie seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Evaluierung komplexer geologischer Gegebenheiten werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser wachsendes Portfolio von in Karbonatit lagernden REE- und Niob-Projekten in Nordamerika bewerten.

Angesichts seines Fachwissens im Bereich REE-Exploration, welches Feldprogramme, mineralogische Bewertungen und Ressourcenevaluierung umfasst, wird Herr Knox eine zentrale Rolle bei der technischen Evaluierung und strategischen Planung für die in Karbonatit lagernden Projekte von Apex spielen.

Gewährung von Aktienoptionen

Apex freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es im Rahmen seines Equity-Incentive-Plans bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten und Beratern insgesamt 1.760.000 Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine Option) für den Kauf von bis zu 1.760.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) gewährt hat (die Gewährung). Die Optionen können während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zu einem Preis von 1,97 $ pro Aktie ausgeübt werden und verfallen am 8. September 2030. Die Optionen werden wie folgt unverfallbar: 33 % an dem Tag, der vier (4) Monate nach der Gewährung liegt, weitere 33 % an dem Tag, der acht (8) Monate nach dem Gewährungsdatum liegt, und die restlichen 34 % an dem Tag, der zwölf (12) Monate nach dem Gewährungsdatum liegt. Alle Optionen und die diesen Optionen zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es insgesamt 1.660.000 Restricted Share Units (jeweils eine RSU) gewährt hat, die vier (4) Monate nach dem Datum der Gewährung unverfallbar werden, vorausgesetzt, dass der Inhaber durch schriftliche Mitteilung an das Unternehmen am oder vor dem Tag der Unverfallbarkeit die Übertragung bestimmter RSUs so aufschieben kann, dass die RSUs alle vier (4) Monate zu einem Viertel (1/4) unverfallbar werden, wobei das ursprüngliche Übertragungsdatum vier (4) Monate nach dem Datum der Gewährung liegt. Jede RSU berechtigt nach ihrer Übertragung zum Erhalt einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich dem Erwerb und der Erschließung von Konzessionsgebieten widmet, die Karbonatite und alkalische Gesteine mit Potenzial für wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdmetall- (REE), Niob-, Gold- und Kupfermineralisierungen beherbergen. Das Konzessionsgebiet Cap von Apex, das sich 85 Kilometer nordöstlich von Prince George (B.C.) befindet, erstreckt sich über 25 Quadratkilometer und beherbergt einen vor Kurzem identifizierten vielversprechenden Niobtrend von 1,8 Kilometer Länge. Das Karbonatitprojekt Bianco des Unternehmens erstreckt sich über 3.735 Hektar und deckt einen großen Karbonatitkomplex in einem Gebiet im Nordwesten Ontarios ab, das für das Vorkommen bedeutender Niobmineralisierungen bekannt ist. Das Projekt Lac Le Moyne erstreckt sich über rund 4.025 Hektar, wenige Kilometer nordwestlich des Karbonatikomplexes Eldor von Commerce Resources Corp. in Quebec (Kanada).

Karbonatite sind extrem seltene Gesteinsarten und weltweit sind ungefähr 600 Vorkommen bekannt. In ihnen lagern Seltenerdmetall- (REE)-Minerale, Niob, Tantal und Phosphat ebenso wie Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und ertragreichsten Nioblagerstätten der Welt, darunter Araxa und Catalão in Brasilien und Niobec in Quebec. Darüber hinaus sind sie die Hauptquelle für REE, wie etwa in Mountain Pass in Kalifornien, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in China. Sie sind auch eine wichtige Quelle für Phosphat (Apatit) wie bei Cargill in Ontario, während in der Mine Palabora in Südafrika Kupfer, Nickel, Gold, Magnetit und Vermiculit aus Karbonatit gefördert werden. Aus anderen Karbonatiten konnten bekanntermaßen Gold, Eisen, Zirkonium, Fluorit und andere Industrieminerale produziert werden.

Durch den Erwerb einer Vielzahl von Karbonatitprojekten beabsichtigt Apex, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu prüfen, um die wachsende globale Nachfrage nach Spezialmetallen in verschiedenen Branchen zu bedienen. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Ausübung der Optionen und RSUs sowie der Absicht des Unternehmens, hochwertige Spezialmetall-Gelegenheiten auf seinen Konzessionsgebieten zu untersuchen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die das Eintreten dieser Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

