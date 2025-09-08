Original-Research: Cewe Stiftung & Co KGAA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cewe Stiftung & Co KGAA - von Montega AG 08.09.2025 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cewe Stiftung & Co KGAA Unternehmen: Cewe Stiftung & Co KGAA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.09.2025 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA HIT-Feedback: Investorentage bestätigen robusten Wachstumskurs im Fotofinishing CEWE nutzte die Hamburger Investorentage, um den Halbjahresbericht einzuordnen und den strategischen Ausblick zu schärfen. Nach dem Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2025 sieht sich das Unternehmen klar auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. [Tabelle] Kerngeschäft Fotofinishing bleibt Wachstumstreiber: Das Segment Fotofinishing erzielte im Q2 mit 127,3 Mio. EUR Umsatz (+3,9% yoy) einen neuen Bestwert und legte im Halbjahr um 4,6% auf 272,2 Mio. EUR zu. Mengenwachstum (+3% Fotos, +0,8% Fotobücher) und eine Premiumisierung des Produktmixes (Fotobuch-Umsatz +5,2%) belegen die anhaltend hohe Nachfrage. Trotz steigender Personalkosten verbesserte sich das EBIT des Segments im traditionell schwachen Q2 leicht auf -2,9 Mio. EUR Belastungen im KOD, Einzelhandel stabilisierender Faktor: Der Kommerzielle OnlineDruck litt an der schwachen deutschen Nachfrage nach Geschäftsdrucksachen (Q2: -4,3% yoy) und bewusst getätigten Investitionen in internationale Märkte. Entsprechend sank das EBIT im Q2 auf -0,6 Mio. EUR. Perspektivisch soll die Hybrid-Produktion in Dresden (Offset + Digitaldruck) Effizienzgewinne ermöglichen. Im Einzelhandel gelang mit +10,9% yoy Umsatzwachstum auf 8,1 Mio. EUR in Q2 eine spürbare Verbesserung, getragen insbesondere von Norwegen. Zudem wurde CEWE im Sommer erneut mit dem 'Best Managed Companies"-Award ausgezeichnet - ein Beleg für die starke Marke, Innovationskraft und nachhaltige Aufstellung. Ausblick: Für das zweite Halbjahr bleibt das Management optimistisch: Eine anhaltend hohe Auslastung im Tourismusgeschäft sowie die hohe Anzahl an erfolgten Frühbuchungen für die Wintersaison sollten die Nachfrage nach Fotobüchern und Kalendern weiter stützen. Zudem sind die Premiumisierung im Fotofinishing sowie Effizienzsteigerungen in der Produktion zentrale Hebel zur weiteren Margenverbesserung. Darüber hinaus betonte das Management, dass CEWE auch gezielt nach Übernahmekandidaten sucht, um das Produktportfolio und die Marktposition weiter zu stärken. Strategische Zukäufe - wie in der Vergangenheit bei Cheerz oder WhiteWall - könnten die Wachstumsstory durch zusätzliche Skaleneffekte und die Erweiterung der Markenbasis abrunden. Fazit: Die Präsentation auf den Investorentagen hat die Investment-Story bestätigt: Ein stabil wachsendes Kerngeschäft im Fotofinishing überkompensiert die temporäre Schwäche im kommerziellen Online-Druck. Mit hoher Eigenkapitalquote (66,7%), starkem ROCE und einer moderaten Bewertung (EV/EBITDA 2025e ~4,1) bleibt die CEWE Aktie aussichtsreich. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR. 