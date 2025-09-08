Werbung ausblenden

Original-Research: Cewe Stiftung & Co KGAA (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Cewe Stiftung & Co KGAA - von Montega AG

08.09.2025 / 14:00 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Cewe Stiftung & Co KGAA

     Unternehmen:               Cewe Stiftung & Co KGAA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.09.2025
     Kursziel:                  148,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

HIT-Feedback: Investorentage bestätigen robusten Wachstumskurs im
Fotofinishing

CEWE nutzte die Hamburger Investorentage, um den Halbjahresbericht
einzuordnen und den strategischen Ausblick zu schärfen. Nach dem
Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2025 sieht sich das Unternehmen klar auf
Kurs, die Jahresziele zu erreichen.

[Tabelle]

Kerngeschäft Fotofinishing bleibt Wachstumstreiber: Das Segment
Fotofinishing erzielte im Q2 mit 127,3 Mio. EUR Umsatz (+3,9% yoy) einen
neuen Bestwert und legte im Halbjahr um 4,6% auf 272,2 Mio. EUR zu.
Mengenwachstum (+3% Fotos, +0,8% Fotobücher) und eine Premiumisierung des
Produktmixes (Fotobuch-Umsatz +5,2%) belegen die anhaltend hohe Nachfrage.
Trotz steigender Personalkosten verbesserte sich das EBIT des Segments im
traditionell schwachen Q2 leicht auf -2,9 Mio. EUR

Belastungen im KOD, Einzelhandel stabilisierender Faktor: Der Kommerzielle
OnlineDruck litt an der schwachen deutschen Nachfrage nach
Geschäftsdrucksachen (Q2: -4,3% yoy) und bewusst getätigten Investitionen in
internationale Märkte. Entsprechend sank das EBIT im Q2 auf -0,6 Mio. EUR.
Perspektivisch soll die Hybrid-Produktion in Dresden (Offset + Digitaldruck)
Effizienzgewinne ermöglichen. Im Einzelhandel gelang mit +10,9% yoy
Umsatzwachstum auf 8,1 Mio. EUR in Q2 eine spürbare Verbesserung, getragen
insbesondere von Norwegen. Zudem wurde CEWE im Sommer erneut mit dem 'Best
Managed Companies"-Award ausgezeichnet - ein Beleg für die starke Marke,
Innovationskraft und nachhaltige Aufstellung.

Ausblick: Für das zweite Halbjahr bleibt das Management optimistisch: Eine
anhaltend hohe Auslastung im Tourismusgeschäft sowie die hohe Anzahl an
erfolgten Frühbuchungen für die Wintersaison sollten die Nachfrage nach
Fotobüchern und Kalendern weiter stützen. Zudem sind die Premiumisierung im
Fotofinishing sowie Effizienzsteigerungen in der Produktion zentrale Hebel
zur weiteren Margenverbesserung. Darüber hinaus betonte das Management, dass
CEWE auch gezielt nach Übernahmekandidaten sucht, um das Produktportfolio
und die Marktposition weiter zu stärken. Strategische Zukäufe - wie in der
Vergangenheit bei Cheerz oder WhiteWall - könnten die Wachstumsstory durch
zusätzliche Skaleneffekte und die Erweiterung der Markenbasis abrunden.

Fazit: Die Präsentation auf den Investorentagen hat die Investment-Story
bestätigt: Ein stabil wachsendes Kerngeschäft im Fotofinishing
überkompensiert die temporäre Schwäche im kommerziellen Online-Druck. Mit
hoher Eigenkapitalquote (66,7%), starkem ROCE und einer moderaten Bewertung
(EV/EBITDA 2025e ~4,1) bleibt die CEWE Aktie aussichtsreich. Wir bestätigen
unser Kaufen-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f51f069a6e736d5cdeefa52aba47c675

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2194354 08.09.2025 CET/CEST

