Werbung ausblenden

RWE bringt Amprion-Anteil in Gemeinschaftunternehmen ein - Milliardenzahlung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE bringt seinen 25,1-prozentigen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo ein. Im Rahmen der Vereinbarung zahle Apollo 3,2 Milliarden Euro an RWE, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. RWE, das die operative Kontrolle über das Gemeinschaftsunternehmen haben werde, erhalte die Mittel im Voraus. Sie sollen in den kapitalintensiven Netzausbau fließen. Der Abschluss der Transaktion wird den Angaben zufolge für das vierte Quartal 2025 erwartet. Die RWE-Aktien legten am Morgen vorbörslich um 0,8 Prozent zu und damit mehr als der Dax.

Amprion ist in Deutschland einer von vier Übertragungsnetzbetreibern für große Stromtrassen. RWE hält 25,1 Prozent, der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft M31, zu der unter anderem Pensionskassen und Versicherer wie Talanx und Swiss Life gehören. Wegen des hohen Kapitalbedarfs für den Netzausbau in Deutschland hatte RWE schon seit längerem versucht, seine Minderheitsbeteiligung an Amprion zu verkaufen./mis/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE
D
DAX
Talanx

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sindgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden