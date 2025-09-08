Werbung ausblenden

Swiss Re fordert mehr Vorbeugung gegen Unwetterfolgen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re warnt die Politik anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo vor den zunehmenden Folgen extremer Unwetter. Es brauche Verbesserungen bei der Raumplanung, den Bauvorschriften und Risikomodellen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es sei unerlässlich, dass Staat und Privatwirtschaft gemeinsam in die Prävention von Schäden und die Widerstandsfähigkeit gegen Wetterereignisse investieren.

Seit diesem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Swiss Re, Munich Re und Hannover Rück wieder wie üblich mit Erstversicherern wie Allianz , Axa oder Generali und Maklern im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum nächsten Jahreswechsel auszuloten.

Galt der Münchner Dax-Konzern Munich Re lange als weltgrößter Rückversicherer der Welt, wurde er laut Ratingagenturen zuletzt wegen eines neuen Bilanzierungsstandards von der Swiss Re aus Zürich überholt. Auf dem dritten Platz der Weltrangliste steht weiterhin die Hannover Rück./stw/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Swiss Re
Swiss Re
D
DAX
Allianz
Münchener Rück
AXA
Hannover Rück
Generali

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sindgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden