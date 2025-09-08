Werbung ausblenden

Wahl in Norwegen: Partei von Ministerpräsident liegt vorn

OSLO (dpa-AFX) - Die sozialdemokratische Arbeiterpartei des amtierenden Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre ist einer ersten Hochrechnung zufolge die stärkste Kraft bei der Parlamentswahl in Norwegen geworden. Die Sozialdemokraten kamen zunächst auf 28 Prozent der Stimmen, die rechtspopulistische Fortschrittspartei wurde demnach mit 24,8 Prozent zweitstärkste Kraft, wie die norwegische Wahlbehörde mitteilte.

Die Parteien des rot-grünen Blocks erlangten der Hochrechnung der Wahlbehörde zufolge zusammen nur eine knappe Mehrheit im Parlament. Sie alle hatten im Wahlkampf ihre Unterstützung für eine vom Sozialdemokraten Støre geführte Regierung bekundet.

Rund vier Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Støre regiert seit vier Jahren./arn/DP/zb

