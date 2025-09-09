Werbung ausblenden

Aktien Asien: Mehrheitlich im Minus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach dem überwiegend freundlichen Wochenauftakt haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Die Anleger blieben optimistisch hinsichtlich der US-Zinsaussichten, seien jedoch vorsichtig angesichts der in dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten, die die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten beeinflussen könnten, hieß es aus dem Handel.

Der japanische Nikkei 225 sank um 0,4 Prozent auf 43.459 Punkte. In China fiel der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.436 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen im späten Handel um 0,8 Prozent auf 25.827 Zähler.

Für den australischen S&P/ASX 200 ging es um rund ein halbes Prozent abwärts./edh/mis

Das könnte dich auch interessieren

Aktien Asien: Überwiegend Kursgewinnegestern, 09:11 Uhr · dpa-AFX
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sind07. Sept. · onvista
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sind
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden