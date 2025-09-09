Werbung ausblenden
Broadcom - Wie ein Schweizer Uhrwerk

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Wie ein Schweizer Uhrwerk

Die Broadcom-Aktie ist ein Phänomen. Kaum hält der Titel mal einige Tage inne, gelang zum Abschluss der vergangenen Woche bereits wieder ein neues Allzeithoch (356,34 USD). Zwei interessante Aspekte verleihen dem Vorstoß in „uncharted territory“ zusätzlichen Nachdruck. Zum einen steht auf Wochenbasis ein konstruktives Kerzenmuster in Form eines „bullish engulfing“ zu Buche, zum anderen gelang das neue Rekordlevel per Aufwärtsgap im Tagesbereich (308,78 USD zu 331,42 USD). Generell handelt es sich bei einem neuen Rekordhoch um eines der besten Signale bei der Technischen Analyse. Gleichzeitig signalisieren die trendfolgenden Indikatoren, wie beispielsweise Relative Stärke (Levy) und MACD „grünes Licht“. Die Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends stellt deshalb unverändert unser Basisszenario dar. Die Marke von 360 USD – abgeleitet aus einer Schiebezone im Tageschart sowie aus einer übergeordneten Tradingrange im Wochenbereich – definiert nun eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele auf der Oberseite. Trotz des aktuellen „the trend is your friend“-Modus gilt es, die Kombination aus dem alten Allzeithoch (317,35 USD) und der o. g. Kurslücke nicht mehr zu unterschreiten.

Broadcom (Weekly)

Chart Broadcom
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Broadcom

Chart Broadcom
Quelle: LSEG, tradesignal²



2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

