IAA: Mercedes-Chef bekommt Kofferraum vor Kanzler nicht auf
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Technikprobleme vor den Augen des Bundeskanzlers: Beim Rundgang von Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München hatte Mercedes -Chef Ola Källenius mit dem ausgestellten Auto zu kämpfen.
Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorne unter der Haube zeigen. Doch diese streikte. Zum Kanzler sagte Källenius: "Sie müssen es mir glauben."
Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich hier letztlich die Motorhaube öffnen ließ./rwi/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Große ZieleVolkswagen will bei elektrischen Kleinwagen Marktführer werdengestern, 09:06 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?gestern, 13:28 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis