IRW-News: ACG Metals Limited: ACG Metals gibt Aufnahme des Handels am OTCQX Best Market bekannt

IRW-PRESS: ACG Metals Limited: ACG Metals gibt Aufnahme des Handels am OTCQX Best Market bekannt

9. September 2025 / IRW-Press / ACG METALS LIMITED (ACG oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Stammaktien am OTCQX Best Market zugelassen wurden und heute den Handel unter dem OTCQX-Tickersymbol ACGAF aufnehmen. Die Aktien von ACG werden auch weiterhin an der Londoner Börse gehandelt.

Der OTCQX Best Market, der von der OTC Markets Group betrieben wird, ist die höchste Ebene der US-amerikanischen OTC-Märkte und für etablierte, investorenorientierte Unternehmen konzipiert, die hohe Finanz- und Governance-Standards erfüllen.

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von ACG dar, seine internationale Aktionärsbasis zu erweitern und seine Bekanntheit bei institutionellen und privaten Anlegern in den USA zu verbessern.

Vertreter des Unternehmens, unter anderem Chairman und CEO Artem Volynets, werden heute im Laufe des Tages an der Glockenzeremonie im OTC Markets Büro der NYSE teilnehmen.

Artem Volynets (Chairman und CEO) und Patrick Henze (CFO) werden am 16. September 2025 um 13:00 Uhr BST über Investor Meet Company eine Live-Präsentation zu den Finanzergebnissen des ersten Halbjahrs 2025 und der OTCQX-Notierung abhalten.

Investoren können sich hier anmelden.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, merkte wie folgt an:

Wir freuen uns sehr über den Start des Handels am OTCQX Best Market, einem logischen nächsten Schritt, da wir unsere globale Investorenreichweite erweitern und die Liquidität unserer Aktien verbessern wollen.

Der Handel in New York verschafft US-Investoren, einschließlich Privatanlegern, einen besseren Zugang zu ACG, und dies in einer Zeit, in der die Möglichkeiten, sich bei aufstrebenden Kupferproduzenten in den USA zu engagieren, trotz der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kupfer begrenzt bleiben.

Da die Erweiterung der Mine Gediktepe planmäßig voranschreitet und wir eine klare Pipeline für kupferorientiertes Wachstum haben, bauen wir derzeit eine starke Dynamik auf und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks, während wir weiterhin unsere Wachstumsstrategie umsetzen, langfristigen, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Michael R. Pompeo, Non-Executive Director von ACG, erklärte wie folgt:

Der Aufstieg zum OTCQX Best Market ist ein wichtiger Meilenstein für ACG und von entscheidender Bedeutung für US-amerikanische Investoren, die sich in einer Zeit, in der solche Gelegenheiten weiterhin rar sind, an einem aufstrebenden Kupferbergbauunternehmen beteiligen möchten. Kupfer spielt bei der Energiewende eine absolut zentrale Rolle, und es ist wichtiger denn je, den Zugang des Westens zu kritischen Metallen sicherzustellen.

Ich freue mich darauf, einen Beitrag zur Geschichte von ACG zu leisten, während das Unternehmen seine Präsenz in den USA ausbaut und Größe und Wert für die Aktionäre steigert.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Palatine

Kommunikationsberater

Conal Walsh / James Gilheany/ Kelsey Traynor/ Richard Seed

acg@palatine-media.com

Berenberg

Research-Analysten

William Dalby +44 (0) 20 3753 3243

Richard Hatch +44 (0) 20 3753 3070

Cody Hayden +44 (0) 20 3753 3133

Joint-Broker

Jennifer Lee

+44 (0) 20 3207 7800

Canaccord

Research-Analysten

Tim Huff +44 (0) 20 7523 8374

Alex Bedwany +44 (0) 20 7523 8387

Joint-Broker

James Asensio / Charlie Hammond

+44 (0) 20 7523 80

Cantor Fitzgerald

Research-Analyst

Puneet Singh +1 (416) 350-8153

Stifel

Research-Analyst

Andrew Breichmanas +44 (0) 20 3465 1110

Joint-Broker

Ashton Clanfield / Varun Talwar

+44 (0) 20 7710 7600

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit einer erstklassigen ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2024 insgesamt 55 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80962

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80962&tr=1

