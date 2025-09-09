Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Reisesommer

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Reisesommer:

"Die Strategie vieler Urlaubsorte, auf Luxus zu machen, funktioniert nicht überall. So viele Gut- und Bestverdiener gibt es nicht. Vor allem rund um das Mittelmeer wird die Branche wohl gesundschrumpfen müssen. Man wird sich überlegen müssen, ob man für Urlauber mit schmalerem Geldbeutel etwas mehr tun muss, wenn man nicht auf diese Zielgruppe ganz verzichten will."/DP/jha

