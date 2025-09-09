Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Corona-Kommission

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Corona-Kommission:

"Die eigentliche Funktion der Enquete-Kommission besteht darin, Lehren für die Zukunft aufzuzeigen: Wie kann sichergestellt werden, dass demokratisch legitimierte Gremien und keine ad-hoc-Runden beim Kanzler entscheiden? Wie können Daten schneller ausgetauscht, Szenarien durchgespielt werden? Wie geht man fair mit den Ungeimpften um? Und vor allem sollte das Gremium Gruppen zuhören, die Leid erfahren haben: jungen Menschen, Pflegebedürftigen, psychisch Belasteten. Das ist die wichtigste Aufgabe"/DP/jha