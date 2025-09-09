Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Corona-Kommission

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Corona-Kommission:

"Die eigentliche Funktion der Enquete-Kommission besteht darin, Lehren für die Zukunft aufzuzeigen: Wie kann sichergestellt werden, dass demokratisch legitimierte Gremien und keine ad-hoc-Runden beim Kanzler entscheiden? Wie können Daten schneller ausgetauscht, Szenarien durchgespielt werden? Wie geht man fair mit den Ungeimpften um? Und vor allem sollte das Gremium Gruppen zuhören, die Leid erfahren haben: jungen Menschen, Pflegebedürftigen, psychisch Belasteten. Das ist die wichtigste Aufgabe"/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
Chinas Exportwachstum verliert an Tempogestern, 06:32 Uhr · dpa-AFX
Chinas Exportwachstum verliert an Tempo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden