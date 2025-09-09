Umfrage: Aufwand durch Datenschutz-Vorschriften nimmt zu

BERLIN (dpa-AFX) - Auflagen zum Datenschutz belasten Deutschlands Unternehmen einer Umfrage zufolge zunehmend. In einer Bitkom-Befragung von Verantwortlichen von 603 Firmen gaben 44 Prozent an, durch Datenschutz einen sehr hohen Aufwand zu haben, wie der Digitalverband mitteilte. Das waren 6 Prozentpunkte mehr als in der gleichen Befragung vor einem Jahr. 97 Prozent gaben an, mindestens einen hohen Aufwand zu haben, im Vorjahr hatte dieser Wert 94 Prozent betragen. Die Umfrage war den Angaben zufolge repräsentativ, es wurden also alle großen Branchen einbezogen.

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst bemängelte eine viel zu hohe Komplexität beim Datenschutz, mit einer Vielzahl an Aufsichtsbehörden und unterschiedlichen Auslegungen. "Wir müssen die Dokumentations- und Berichtspflichten deutlich reduzieren und die technologischen Entwicklungen, etwa bei Künstlicher Intelligenz, beim Datenschutz stärker berücksichtigen." Es gehe nicht darum, den Datenschutz abzuschaffen, betonte der Wirtschaftsvertreter. Doch der Datenschutz müsse stärker an realen Gefahren als an theoretischen Risiken orientiert werden./wdw/DP/mis