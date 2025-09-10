Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 97 Euro - 'Halten'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CTS Eventim

