Werbung ausblenden

Devisen: Euro kaum verändert zum US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel unter dem Strich nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1709 US-Dollar, was nur etwas weniger war als am Nachmittag.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1707 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8514) Euro.

Nach den Vortagesverlusten stabilisierte sich der Eurokurs damit auf weiterhin hohem Niveau; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts./mis/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro legt etwas zuheute, 16:46 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden