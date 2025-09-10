Werbung ausblenden

IPO/AKTIE IM FOKUS: Klarna starten rund ein Drittel über Ausgabepreis

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aktienkurs von Klarna ist zum Börsendebut des schwedischen Bezahldienstes am Mittwoch in den USA nach oben geschnellt. Der erste Kurs von 52 US-Dollar lag rund ein Drittel über dem Ausgabepreis von 40 Dollar. In der Spitze ging es bis auf gut 57 Dollar nach oben, zuletzt lag der Kurs noch bei rund 50 Dollar.

Schon der Ausgabepreis hatte über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar gelegen. Der Erlös von 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) geht größtenteils an frühe Anteilseigner./mis/men

