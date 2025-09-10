IRW-News: Gold X2 Mining Inc.: Gold X2: Grade-Control-Bohrungen in der Moss Main Zone liefern bis zu 50,85 m mit 2,18 g/t Au ab 1,15 m

IRW-PRESS: Gold X2 Mining Inc.: Gold X2: Grade-Control-Bohrungen in der Moss Main Zone liefern bis zu 50,85 m mit 2,18 g/t Au ab 1,15 m

VANCOUVER, B.C., 10. September 2025: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) (Gold X2 oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Untersuchungsergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm zur Qualitätskontrolle im Goldprojekt Moss im Nordwesten von Ontario (Kanada) (Goldprojekt Moss) bekannt zu geben. Die erste Reihe von Untersuchungsergebnissen bezog sich auf Rand- bis Kernscheren in der Hauptzone mit insgesamt 18 gemeldeten Bohrlöchern. Der Zweck des Bohrprogramms zur Qualitätskontrolle mit einem Abstand von 12,5 m mal 12,5 m besteht darin, das Verhalten der Goldmineralisierung auf kurzer Distanz zu untersuchen, um den erforderlichen Bohrungsabstand zu bestimmen, der erforderlich ist, um die Ressource von der Kategorie abgeleitet auf angezeigt hochzustufen. Darüber hinaus wird der Bohrkern die erforderliche Menge an Proben für die bevorstehenden metallurgischen Studien auf Machbarkeitsniveau liefern. Schließlich bietet die Bohrung mit engem Abstand eine Präzision auf Bergbau-Niveau, die das Risiko der Mineralressourcenschätzung verringert.

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2, kommentierte: Wir sind mit den ersten Ergebnissen der ersten 18 Bohrlöcher aus dem Qualitätskontrollprogramm Moss Main zufrieden. Insbesondere sind die Goldgehalte im Allgemeinen höher als in unserem aktuellen Ressourcenmodell vorhergesagt, und wir freuen uns auf die mögliche Fortsetzung dieses Musters, sobald wir weitere Ergebnisse erhalten. Ebenso wichtig ist, dass die beobachtete Kontinuität der Scherzonen unser aktuelles geologisches Modell bestätigt, das derzeit von G Mining Services aktualisiert wird, und diese Übereinstimmung stärkt unser Vertrauen in das Potenzial des Goldprojekts Moss.

Highlights

- Im Rahmen eines engmaschigen Bohrprogramms zur Qualitätskontrolle, mit dem das Verhalten der Goldmineralisierung auf kurze Distanz in der Main Zone untersucht werden soll, wurden 61 kurze Bohrlöcher fertiggestellt.

- Die Ergebnisse der ersten achtzehn Bohrlöcher haben die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung innerhalb einzelner Scherzonen bestätigt, die in der Hauptzone modelliert wurden . Die wichtigsten Bohrergebnisse umfassen:

o 49,85 m mit 1,54 g/t Au ab 0,7 m in MMD-25-201 , darunter

§ 36,3 m mit 2,03 g/t Au ab 0,7 m und

o 16 m mit 3,14 g/t Au ab 76,0 m

o 50,85 m mit 2,18 g/t Au ab 1,15 m in MMD-25-203

o 41 m mit 1,71 g/t Au ab 5,0 m in MMD-25-207

o 57,5 m mit 1,26 g/t Au ab 4,6 m in MMD-25-209

o 32 m mit 1,55 g/t Au ab 7,0 m in MMD-25-211

o 64,1 m mit 0,96 g/t Au ab 35,85 m in MMD-25-214

o 20,25 m mit 2,73 g/t Au ab 147,0 m in MMD-25-215, einschließlich

§ 9,7 m mit 5,35 g/t Au ab 157,55 m

o 22,7 m mit 2,21 g/t Au ab 168,0 m in MMD-25-217

Technischer Überblick

Die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms zur Qualitätskontrolle sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt. Abbildung 1 zeigt die Lage der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher im Verhältnis zum Bohrprogramm zur Qualitätskontrolle von Moss Main. Abbildung 2 zeigt einen Querschnitt der Bohrlöcher MMD-25-211, MMD-25-213, MMD-25-215 und MMD-25-217, die den östlichsten Abschnitt des Bohrmusters darstellen. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bis 3 zusammengefasst, die bedeutende Abschnitte (Tabelle 1), Bohrlochstandorte (Tabelle 2) und einen Vergleich der Bohrergebnisse mit den Ergebnissen aus dem Ressourcenmodell (Tabelle 3) enthalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80987/100925_DE_AUXX_de.001.jpeg

Abbildung 1: Detaillierte Darstellung des Bohrprogramms zur Qualitätskontrolle von Moss Main.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80987/100925_DE_AUXX_de.002.png

Abbildung 2: (Durchschnittliche Goldkonzentrationen in den Schnitten MMD-25-211 bis MMD-25-217) Veranschaulicht einen Bohrschnitt durch MMD-25-211 bis MMD-25-217, der mehrere eng beieinander liegende, anastomosierende, hochgradige goldmineralisierte Scherzonen bestätigt, die in der Main Zone modelliert wurden.

Zur Vorbereitung der Infill-Bohrkampagne wurden zwei Bohrprogramme zur Qualitätskontrolle konzipiert, eines für die Main Zone und eines für die QES Zone. Das Bohrmuster für die Main Zone umfasst ein Gebiet mit einer Streichlänge von 100 Metern, einer Streichbreite von 80 Metern und einer Tiefe von 170 bis 190 Metern. Die Bohrlöcher sind in einem rautenförmigen Muster mit einem Abstand von 12,5 Metern angeordnet.

Die hierin berichteten Logging-Daten aus den achtzehn Bohrlöchern zeigen eine angemessene Kontinuität der lithologischen und Scherbereiche, was den Prozess der Ressourcenschätzung unterstützt. Die Bohrungen durchschnitten in den meisten Bohrlöchern den typischen Dioritkomplex, der durch 20 bis 30 Meter breite Einheiten unterschiedlicher Zusammensetzung gekennzeichnet ist, die von eher mafischen Dioriten bis zu eher felsischen Granodioriten reichen. Eine Ausnahme bilden die nördlichsten Bohrlöcher, die auf eine 15 bis 25 Meter breite vulkanische Dazit-Einheit stießen.

Die mineralisierten Abschnitte sind mäßig bis stark geschert und entweder sericit-chlorit- oder sericit-silica-hematit-verändert mit Pyrit- und Chalkopyrit-Mineralisierung. Die eng beieinander liegenden Bohrlöcher haben bestätigt, dass lithologische Einheiten und Scherzonen vertikal entlang des Abschnitts mit minimaler Verengung und Ausdehnung zwischen den Bohrlöchern nachvollziehbar sind, was die aktuelle geologische Interpretation stützt, die als Grundlage für die Ressourcenmodellierung dient.

Tabelle 3 enthält einen Vergleich der tatsächlichen Abschneidungswerte mit den vom aktuellen Ressourcenmodell vorhergesagten Abschneidungen. Daraus geht hervor, dass die Bohrungen etwas schmalere, aber höhergradige Scherungen durchschnitten haben, wie es in einem anastomosierenden Schersystem zu erwarten wäre. Die Verbesserung ist auf die Verwendung von Bohrkernen der Größe HQ zurückzuführen, im Gegensatz zu der historischen Mischung aus Bohrkernen der Größe BQ und NQ, die zur Erstellung des Ressourcenmodells verwendet wurden, da die geologische Kontinuität robust ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80987/100925_DE_AUXX_de.003.png

Abbildung 3: Bohrloch MMD-25-215: Hochgradiger Abschnitt eines mäßig gescherten und durch Serizit-Siliziumdioxid-Chlorit alterierten mineralisierten Diorits mit einem Abschnitt von 20,25 m mit 2,73 g/t Au ab 147,0 m, einschließlich 9,7 m mit 5,35 g/t Au ab 157,55 m.

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte

BOHRLOCH-ID AB BIS LÄNGE (m) TATSÄCHLICHE BREITE SCHNITTGrad UNGESCHNITTENER GEHALT

(m) (g/t Au) (g/t Au)

MMD-25-200 16,85 74,00 57,15 27,8 0,71 0,71

MMD-25-200 31,00 37,35 6,35 3,1 1,40 1,40

MMD-25-200 70,75 73,00 2,25 1,1 1,18 1,18

MMD-25-200 81,00 99,00 18,00 8,8 0,96 0,96

MMD-25-201 0,70 50,55 49,85 23,7 1,54 1,54

MMD-25-201 0,70 37,00 36,30 17,2 2,03 2,03

MMD-25-201 56,00 69,00 13,00 6,2 0,47 0,47

MMD-25-201 76,00 92,00 16,00 7,7 3,14 3,14

MMD-25-201 80,00 92,00 12,00 5,8 4,05 4,05

MMD-25-201 113,00 116,05 3,05 1,5 1,29 1,29

MMD-25-201 129,10 138,80 9,70 4,7 0,53 0,53

MMD-25-202 40,00 65,00 25,00 11,9 0,56 0,56

MMD-25-203 1,15 52,00 50,85 23,9 2,18 2,18

MMD-25-203 1,15 36,00 34,85 16,4 2,81 2,81

MMD-25-203 44,00 52,00 8,00 3,8 1,04 1,04

MMD-25-203 65,80 86,00 20,20 9,6 1,78 1,78

MMD-25-203 72,00 84,75 12,75 6,1 2,59 2,59

MMD-25-203 106,00 121,00 15,00 7,2 0,47 0,47

MMD-25-203 129,00 141,00 12,00 5,8 0,69 0,69

MMD-25-204 23,00 25,00 2,00 1,0 6,49 6,49

MMD-25-204 44,80 48,00 3,20 1,5 0,57 0,57

MMD-25-204 76,45 101,00 24,55 11,9 0,70 0,70

MMD-25-204 79,85 83,00 3,15 1,5 1,42 1,42

MMD-25-204 108,00 118,00 10,00 4,9 1,08 1,08

MMD-25-204 124,00 148,00 24,00 11,7 1,26 1,26

MMD-25-204 126,00 140,00 14,00 6,8 1,82 1,82

MMD-25-204 159,00 195,00 36,00 17,8 0,76 0,76

MMD-25-204 183,00 195,00 12,00 6,0 1,61 1,61

MMD-25-205 1,30 39,00 37,70 17,7 1,14 1,14

MMD-25-205 2,00 6,85 4,85 2,3 1,08 1,08

MMD-25-205 9,00 33,35 24,35 11,5 1,40 1,40

MMD-25-205 59,00 91,65 32,65 15,4 1,46 1,46

MMD-25-205 64,00 82,00 18,00 8,5 2,41 2,41

MMD-25-205 123,00 140,00 17,00 8,1 0,61 0,61

MMD-25-206 24,00 35,50 11,50 5,5 2,56 2,56

MMD-25-206 24,80 34,95 10,15 4,8 2,82 2,82

MMD-25-206 49,50 53,30 3,80 1,8 0,86 0,86

MMD-25-206 108,00 123,00 15,00 7,2 0,41 0,41

MMD-25-206 135,00 151,00 16,00 7,7 0,51 0,51

MMD-25-206 157,00 175,00 18,00 8,7 1,57 1,57

MMD-25-206 162,95 169,65 6,70 3,3 3,55 3,55

MMD-25-206 187,00 191,00 4,00 2,0 1,02 1,02

MMD-25-206 198,00 222,00 24,00 11,8 0,46 0,46

MMD-25-207 5,00 46,00 41,00 19,2 1,71 1,71

MMD-25-207 5,00 30,00 25,00 11,7 1,81 1,81

MMD-25-207 38,70 42,00 3,30 1,6 5,65 5,65

MMD-25-207 57,00 62,00 5,00 2,4 1,38 1,38

MMD-25-207 57,00 60,00 3,00 1,4 2,15 2,15

MMD-25-207 68,00 73,00 5,00 2,4 3,19 3,19

MMD-25-207 84,00 99,65 15,65 7,4 1,36 1,36

MMD-25-207 86,00 90,95 4,95 2,3 2,72 2,72

MMD-25-207 96,00 99,65 3,65 1,7 1,57 1,57

MMD-25-207 109,20 139,00 29,80 14,2 0,40 0,40

MMD-25-207 126,00 128,00 2,00 1,0 1,47 1,47

MMD-25-208 36,75 52,00 15,25 7,2 0,78 0,78

MMD-25-208 45,00 50,00 5,00 2,4 1,70 1,70

MMD-25-208 61,95 65,00 3,05 1,5 2,22 2,22

MMD-25-208 79,70 91,00 11,30 5,4 0,49 0,49

MMD-25-208 100,20 114,05 13,85 6,7 0,70 0,70

MMD-25-208 146,00 159,00 13,00 6,4 0,78 0,78

MMD-25-208 147,00 151,00 4,00 2,0 1,05 1,05

MMD-25-208 166,00 192,00 26,00 12,8 1,08 1,08

MMD-25-208 176,00 186,00 10,00 4,9 1,96 1,96

MMD-25-208 202,00 208,10 6,10 3,0 2,03 2,03

MMD-25-208 203,00 206,95 3,95 2,0 2,82 2,82

MMD-25-208 221,00 231,00 10,00 5,0 1,24 1,24

MMD-25-208 221,00 224,15 3,15 1,6 3,28 3,28

MMD-25-209 4,60 62,10 57,50 27,4 1,26 1,26

MMD-25-209 10,00 17,00 7,00 3,3 4,69 4,69

MMD-25-209 26,00 37,00 11,00 5,2 2,01 2,01

MMD-25-209 73,00 87,00 14,00 6,7 0,57 0,57

MMD-25-209 93,10 104,40 11,30 5,5 2,17 2,17

MMD-25-209 93,10 101,35 8,25 4,0 2,80 2,80

MMD-25-209 115,00 119,00 4,00 1,9 0,51 0,51

MMD-25-209 124,50 141,00 16,50 8,0 0,68 0,68

MMD-25-210 5,00 11,00 6,00 2,8 1,14 1,14

MMD-25-210 16,40 19,00 2,60 1,2 0,78 0,78

MMD-25-210 58,00 60,00 2,00 0,9 0,54 0,54

MMD-25-210 81,00 88,00 7,00 3,3 0,73 0,73

MMD-25-210 103,00 116,00 13,00 6,2 0,51 0,51

MMD-25-210 125,45 130,00 4,55 2,2 1,00 1,00

MMD-25-210 126,00 130,00 4,00 1,9 1,04 1,04

MMD-25-210 139,00 186,00 47,00 22,8 0,67 0,67

MMD-25-210 141,00 143,00 2,00 1,0 1,90 1,90

MMD-25-210 152,00 160,50 8,50 4,1 1,65 1,65

MMD-25-210 195,00 198,00 3,00 1,5 0,39 0,39

MMD-25-210 203,00 205,00 2,00 1,0 0,39 0,39

MMD-25-211 7,00 39,00 32,00 15,1 1,55 1,55

MMD-25-211 12,00 35,00 23,00 10,9 1,97 1,97

MMD-25-211 45,00 73,35 28,35 13,5 0,67 0,67

MMD-25-211 59,15 65,00 5,85 2,8 1,22 1,22

MMD-25-211 83,50 87,15 3,65 1,7 2,74 2,74

MMD-25-211 94,80 116,00 21,20 10,2 1,44 1,44

MMD-25-211 109,00 113,00 4,00 1,9 5,88 5,88

MMD-25-211 129,00 132,45 3,45 1,7 0,31 0,31

MMD-25-212 32,00 34,15 2,15 1,0 1,16 1,16

MMD-25-212 48,00 108,00 60,00 28,3 0,76 0,76

MMD-25-212 58,00 70,20 12,20 5,8 1,28 1,28

MMD-25-212 122,00 140,80 18,80 8,9 1,34 1,34

MMD-25-212 123,00 132,00 9,00 4,3 2,32 2,32

MMD-25-212 152,00 165,00 13,00 6,2 0,49 0,49

MMD-25-212 156,00 158,00 2,00 1,0 1,34 1,34

MMD-25-212 172,25 186,00 13,75 6,6 0,55 0,55

MMD-25-212 183,00 185,00 2,00 1,0 1,78 1,78

MMD-25-213 15,00 19,05 4,05 1,9 0,84 0,84

MMD-25-213 24,60 78,60 54,00 25,4 0,79 0,79

MMD-25-213 28,00 42,00 14,00 6,6 1,20 1,20

MMD-25-213 53,00 63,00 10,00 4,7 1,28 1,28

MMD-25-213 102,00 105,00 3,00 1,4 2,08 2,08

MMD-25-213 102,00 105,00 3,00 1,4 2,08 2,08

MMD-25-213 126,00 142,60 16,60 8,0 1,57 1,57

MMD-25-213 133,00 138,00 5,00 2,4 4,25 4,25

MMD-25-213 148,00 151,70 3,70 1,8 0,37 0,37

MMD-25-213 157,00 160,00 3,00 1,5 0,97 0,97

MMD-25-214 6,00 29,00 23,00 11,0 1,16 1,16

MMD-25-214 14,00 27,00 13,00 6,2 1,69 1,69

MMD-25-214 35,85 99,95 64,10 30,8 0,96 0,96

MMD-25-214 37,00 41,00 4,00 1,9 4,18 4,18

MMD-25-214 49,00 52,10 3,10 1,5 2,14 2,14

MMD-25-214 86,00 94,00 8,00 3,9 2,52 2,52

MMD-25-214 112,00 119,00 7,00 3,4 0,95 0,95

MMD-25-214 115,00 118,00 3,00 1,5 1,58 1,58

MMD-25-214 125,75 136,75 11,00 5,3 0,56 0,56

MMD-25-214 143,00 149,00 6,00 2,9 1,17 1,17

MMD-25-215 13,00 16,95 3,95 1,8 0,91 0,91

MMD-25-215 57,70 65,45 7,75 3,6 0,33 0,33

MMD-25-215 70,00 96,00 26,00 12,0 0,58 0,58

MMD-25-215 76,00 78,00 2,00 0,9 2,13 2,13

MMD-25-215 112,85 125,00 12,15 5,7 3,11 3,26

MMD-25-215 113,60 118,00 4,40 2,1 8,11 8,50

MMD-25-215 141,00 143,00 2,00 0,9 0,48 0,48

MMD-25-215 147,00 167,25 20,25 9,6 2,73 2,73

MMD-25-215 157,55 167,25 9,70 4,6 5,35 5,35

MMD-25-216 30,00 63,00 33,00 15,6 0,70 0,70

MMD-25-216 38,25 53,00 14,75 7,0 1,01 1,01

MMD-25-216 69,00 92,00 23,00 10,9 0,66 0,66

MMD-25-216 103,95 107,00 3,05 1,5 1,56 1,56

MMD-25-216 103,95 105,95 2,00 1,0 1,97 1,97

MMD-25-216 115,00 127,00 12,00 5,7 1,21 1,21

MMD-25-216 115,00 122,00 7,00 3,3 1,87 1,87

MMD-25-216 141,00 147,50 6,50 3,1 0,42 0,42

MMD-25-216 156,00 169,00 13,00 6,3 0,54 0,54

MMD-25-216 159,00 162,80 3,80 1,8 1,10 1,10

MMD-25-217 12,30 22,10 9,80 4,6 0,57 0,57

MMD-25-217 14,95 18,00 3,05 1,4 1,09 1,09

MMD-25-217 29,00 46,60 17,60 8,3 0,82 0,82

MMD-25-217 40,00 46,60 6,60 3,1 1,37 1,37

MMD-25-217 71,30 75,00 3,70 1,8 1,98 1,98

MMD-25-217 71,30 74,30 3,00 1,4 2,33 2,33

MMD-25-217 94,00 109,00 15,00 7,2 0,74 0,74

MMD-25-217 97,00 103,00 6,00 2,9 1,42 1,42

MMD-25-217 119,00 124,05 5,05 2,4 0,45 0,45

MMD-25-217 134,00 140,60 6,60 3,2 0,66 0,66

MMD-25-217 168,00 190,70 22,70 11,1 2,21 2,21

MMD-25-217 178,00 183,00 5,00 2,4 8,15 8,15

MMD-25-217 188,60 190,70 2,10 1,0 2,55 2,55

MMD-25-217 215,00 221,00 6,00 3,0 0,81 0,81

MMD-25-217 215,00 217,00 2,00 1,0 1,79 1,79

Die oben berechneten Abschnitte basieren auf einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au mit einem oberen Cutoff-Gehalt von 30 g/t Au und einem maximalen

internen Abraumintervall von 5 Metern. Die schattierten Intervalle sind Abschnitte, die über einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au berechnet wurden. Die

fettgedruckten Intervalle sind solche mit einem Gehalt-Mächtigkeit-Faktor von mehr als 20 Gramm x Meter/Tonne Gold. Die tatsächlichen Mächtigkeiten

sind ungefähre Werte und basieren auf der Annahme eines subvertikalen

Körpers.

Tabelle 2: Bohrkragen

BOHRUNG OST NORD RL AZIMUT NEIGUNG EOH

MMD-25-200 668.824 5.379.137 430 149,9 -44,0 99,00

MMD-25-201 668.879 5.379.149 434 149,4 -44,8 141,00

MMD-25-202 668.812 5.379.141 430 149,2 -45,2 69,00

MMD-25-203 668.864 5.379.140 434 150,2 -45,3 141,00

MMD-25-204 668.803 5.379.156 432 150,1 -45,1 195,00

MMD-25-205 668.848 5.379.132 433 150,3 -45,2 141,00

MMD-25-206 668.794 5.379.171 436 149,4 -45,1 222,00

MMD-25-207 668.894 5.379.157 432 149,6 -45,5 141,00

MMD-25-208 668.797 5.379.184 436 149,3 -45,1 231,00

MMD-25-209 668.908 5.379.168 431 150,0 -45,0 141,00

MMD-25-210 668.807 5.379.168 434 149,1 45,4 207,00

MMD-25-211 668.913 5.379.179 430 150,0 -45,0 153,00

MMD-25-212 668.816 5.379.153 431 150,9 -45,4 186,00

MMD-25-213 668.904 5.379.194 430 150,0 -45,0 171,00

MMD-25-214 668.836 5.379.134 431 150,1 -44,4 150,00

MMD-25-215 668.895 5.379.207 431 149,7 -46,3 195,00

MMD-25-216 668.827 5.379.150 431 153,1 -45,3 171,00

MMD-25-217 668.886 5.379.224 432 149,7 -45,1 222,00

Tabelle 3: Bohrergebnisse im Vergleich zu den erwarteten Ergebnissen des Ressourcenmodells

BOHRLOCH-ID MODELLLÄNGE MODELLGEHALT BOHRLÄNGE BOHRGRAD

(m) (g/t Au) (m) (g/t Au)

MMD-25-200 75,10 0,72 75,15 0,77

MMD-25-201 79,40 1,23 91,60 1,56

MMD-25-202 48,65 0,36 25,00 0,56

MMD-25-203 96,35 1,39 98,05 1,66

MMD-25-204 142,00 0,59 99,75 1,00

MMD-25-205 105,15 0,79 87,35 1,16

MMD-25-206 143,10 0,45 92,30 0,98

MMD-25-207 106,15 0,85 96,45 1,31

MMD-25-208 158,05 0,58 98,55 0,98

MMD-25-209 89,35 0,86 103,30 1,14

MMD-25-210 128,20 0,40 87,15 0,69

MMD-25-211 95,95 0,85 88,65 1,24

MMD-25-212 141,45 0,58 107,70 0,81

MMD-25-213 112,40 0,62 84,35 0,98

MMD-25-214 98,25 0,85 111,10 0,97

MMD-25-215 109,45 1,08 72,10 1,60

MMD-25-216 143,00 0,37 90,55 0,74

MMD-25-217 98,35 0,91 86,45 1,16

Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung für das Moss Gold-Projekt sind in einem technischen Bericht mit Gültigkeitsdatum 31. Januar 2024 enthalten, der gemäß den NI 43-101-Standards erstellt wurde und unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt ist.

Analytische und QA/QC-Verfahren

Der Bohrkern mit HQ-Durchmesser wurde mit ACTIII oder gleichwertigen Werkzeugen ausgerichtet und in der Kernlagerhalle validiert. Alle Kerne wurden genau an der Kernausrichtungslinie (am Boden des Bohrlochs) in zwei Hälften gesägt, wobei die rechte Hälfte (mit Blickrichtung nach unten) des Kerns in Beutel verpackt und an ein externes Analyselabor geschickt wurde. Die linke Hälfte des Kerns wurde in Kernkästen zurückgebracht und wird in der Kernlagerhalle von Goldshore in Kashabowie gelagert.

Alle Proben wurden zur Vorbereitung an ALS Geochemistry in Thunder Bay geschickt und die Analyse wurde in der Analyselabor von ALS Vancouver durchgeführt. ALS ist vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Mineralanalyse-Prüflaboren und CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Proben wurden mittels Feuerprobe mit AA-Abschluss (Au-AA23) auf Gold und mittels ICP-MS nach vierfacher Säureaufschluss (ME-MS61) auf 48 Pathfinder-Elemente analysiert. Proben mit einem Gehalt von über 10 ppm Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA21) erneut analysiert.

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC) von ALS hat Goldshore ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einem qualifizierten und unabhängigen Dritten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden empfangen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und anhand unserer festgelegten Richtlinien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen den branchenüblichen Best Practices für die analytische Qualitätskontrolle entsprechen. Zertifizierte Referenzmaterialien gelten als akzeptabel, wenn die zurückgemeldeten Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Wertes liegen. Zusätzlich zu den zertifizierten Referenzmaterialien werden zertifizierte Blindmaterialien in den Probenstrom aufgenommen, um die Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse der Blindmaterialien werden auf der Grundlage bewertet, dass das zurückgemeldete Gold-Ergebnis weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode beträgt. Die Ergebnisse des laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Goldshore gemeldet.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die offengelegten Daten überprüft. Um die Informationen zum Winterbohrprogramm im Goldprojekt Moss zu überprüfen, hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht, die Prozesse der Protokollierung, Probenahme, Schüttdichte, Kernentnahme und Probenversendung mit den verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort besprochen und überprüft, die Untersuchungs- und QA/QC-Ergebnisse mit den verantwortlichen Mitarbeitern besprochen und überprüft sowie die Begleitdokumente, einschließlich der Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sowie der Berechnungen der signifikanten Untersuchungsintervalle, überprüft. Darüber hinaus hat er die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gemeinschaften, in deren Gebiet das Projekt durchgeführt wird, über die Planung und Umsetzung des Bohrprogramms beraten, insbesondere hinsichtlich dessen Auswirkungen auf die Umwelt und der Sanierungsprotokolle des Unternehmens.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 75 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Goldprojekt Moss durchgeführt, das insgesamt über 255.000 Meter Bohrungen umfasst. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß NI 43-101 für 2024 wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au in 38,96 Millionen Tonnen und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,11 g/t Au in 146,24 Millionen Tonnen erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen und ist eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten, die in diesem Zyklus für die Erschließung vorgesehen sind. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: Technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada vom 20. März 2024 mit einem Stichtag vom 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E: mhenrichsen@goldx2.com-

W: www.goldx2.com-

T: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet oder darauf hinweisen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, könnten oder sollten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss; das Mineralisierungspotenzial im Goldprojekt Moss auf der Grundlage des Winterbohrprogramms, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen; die Verbesserung des Goldprojekts Moss; Aussagen zu den zukünftigen Bohrplänen des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Vorteile und Ergebnisse; das Potenzial des Ziels Superion, die aktuelle Mineralressourcenschätzung innerhalb der obersten 200 Meter von der Oberfläche durch weitere Bohrungen erheblich zu erhöhen und das Gesamtabraumverhältnis der Lagerstätte zu verringern; das Potenzial für ein Ressourcenwachstum in Moss und die Tatsache, dass die Ergebnisse das wirtschaftliche Ergebnis der Lagerstätte in Zukunft erheblich beeinflussen könnten; das Potenzial für ein viel größeres mineralisiertes System, das in naher Zukunft durch zusätzliche Bohrungen weiterverfolgt werden soll; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören unter anderem: Unsicherheiten und Schwankungen bei der Schätzung von Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss wird nicht wie erwartet durchgeführt; das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seinen Betrieb fortzusetzen, die jedoch möglicherweise nicht zum erforderlichen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sind; die wirtschaftliche Leistung der Lagerstätte entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen des Managements; die Explorationsarbeiten des Unternehmens möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse liefern; schwankende Goldpreise; unbekannte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nicht-Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Auflagen; inländische und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verwerfungen; globale Finanzlage; nicht versicherte Risiken; Risiken des Klimawandels; Wettbewerb durch andere Unternehmen und Einzelpersonen; Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; Eingriffe durch Nichtregierungsorganisationen; Risiken durch externe Auftragnehmer; die Aktienmärkte haben Schwankungen erfahren, die oft nichts mit der Leistung der Unternehmen zu tun hatten, und diese Schwankungen können sich unabhängig von der operativen Leistung des Unternehmens negativ auf den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; das Superion-Ziel trägt möglicherweise nicht zur aktuellen Mineralressource bei; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie die Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca erläutert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements. Es wurden bestimmte wesentliche Annahmen hinsichtlich dieser zukunftsgerichteten Aussagen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen in Bezug auf: den zukünftigen Goldpreis; die voraussichtlichen Kosten und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten durchzuführen; die Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; den Zeitplan und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen sie basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens; den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; die Kosten für den Betrieb und die Explorationsausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere, effiziente und effektive Weise zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu beschaffen; die Übereinstimmung der Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens; die Tatsache, dass das Zielgebiet Superion die derzeitigen Mineralressourcen ergänzen wird; die Tatsache, dass die Explorationsarbeiten des Unternehmens die erwarteten Ergebnisse liefern werden; und die Tatsache, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder Störungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke beeinträchtigen könnten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80987

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80987&tr=1

