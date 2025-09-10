Werbung ausblenden

Kallas: Hinweise auf gezielte Luftraumverletzung in Polen

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum gibt es nach EU-Angaben Anzeichen für ein planmäßiges Vorgehen Moskaus. "Vergangene Nacht haben wir in Polen die schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Beginn des Krieges erlebt, und Hinweise deuten darauf hin, dass sie absichtlich erfolgte und nicht versehentlich", teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit./aha/DP/stk

